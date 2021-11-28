kaplan golsüz maçtan 1 puan çıkardı!

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Yeni Malatyaspor şampiyonluk yolunda Galatasaray’ın deyim yerindeyse fişini çekti. Ligde 3 haftadır mağlup olan sarı kırmızılı temsilcimiz Avrupa’da fırtınalar estiren İstanbul ekibiyle 0-0 berabere kalarak 3 maçlık puan alamama serisine son verdi.
ÖMER ALİ DELİBAŞ
Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 14.haftasında sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Ligde son üç maçında sahadan puansız ayrılan Yeni Malatyaspor güçlü rakibi karşısında sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Malatya ekibinde teknik direktör Marius Sumudica 90+6. Dakikada maçın hakemine itirazları sonrası kırmızı kart gördü.
MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
17. dakikada sol kanatta topla buluşan Haddadi’nin tehlikeli ortasını savunmada Marcao kornere çeldi.
21. dakikada Babel’in ceza sahası dışı sol çaprazından sert vuruşu savunmada Sadık’tan döndü.
24. dakikada ceza sahasına uzak bir noktada topla buluşan Babel’in sert şutu az farkla auta çıktı.
31. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mounir’in sert şutunu kaleci Muslera iyi uzanarak kornereçeldi.
34. dakikada ceza sahasından kale önüne sokulan Haddadi’ninvuruşunu kaleci Muslera ayaklarıyla kurtardı.
43. dakikada Babel’in sol kanattan yaptığı tehlikeli ortayı savunmada Haddadi kafayla uzaklaştırdı.
46. dakikada Patrick van Aanholt’un sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topa kale önünde Diagne dokundu, direkten dönen meşin yuvarlak kaleci Ertaç’ta kaldı.
48. dakikada Babel’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cicaldau, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ama kaleci Ertaç parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.
78. dakikada Mallan’ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Adem’in vuruşu direğin yanından dışarıya çıktı..
88. dakikada savunmadan Sadık’tan seken topu Halil ağlara gönderdi ama öncesinde Diagne’nin Sadık’a faul yaptığı gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.
90+2. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kerem’in dönerek yaptığı vuruş kaleci Ertaç’ta kaldı.
90+3. dakikada topla ilerleyen Halil’in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ertaç güçlükle kornere çeldi.
90+5. dakikada Diagne’nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Halil’in vuruşu kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
STAT: Malatya Stadyumu
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir, Yasin Kol
YENİ MALATYASPOR: 25.Ertaç Özbir, 5.Oussama Haddadi, 10.Adem Büyük (Dk.86 Kubilay Kanatsızkuş), 11.İbrahim Didier Ndong, 13.Wallace Fortuna Dos Santos, 14.Stephen Patrick Mallan, 16.Sadık Çiftpınar, 26.Semih Kaya, 44.Mounir Chouiar, 45.Karim Hafes, 66.Jospin Nshimirimana
YEDEKLER: 99.Ahmet Eyüp Türkaslan, 3.Philip GameliAwuku, 15.Eric Ndizeye, 19 Haqi Osman, 20.Walter Bwalya, 54.Atakan Müjde, 77.Mert Miraç Altıntaş, 80.Muhammed Emin Sarıkaya, 90.Kubilay Kanatsızkuş, 97.Hasan Özkan
TEKNİK SORUMLU: Marius Ninel Şumudica
GALATASARAY: 1.Fernando Muslera, 2.Roselle Yedlin, 4.Taylan Antakyalı, 6.Patrick John Van Aanholt (Dk.78 Ömer Bayram), 8.Ryan Guno Babel (Dk.65 Feghouli), 22.Berkan İsmail Kutlu (Dk.65Halil Dervişoğlu), 25.Victor EnokNellson, 45.Marcos Do Nascimento Teixeira, 53.Barış Alper Yılmaz (Dk.46 Kerem Aktürk), 54.Emre Kılınç (Dk.46 Alexandru Cicaldau), 90.Mbaye Diagne
YEDEKLER: 13.İsmail Çipe, 5.Alpaslan Öztürk, 7.Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 11.Mostafa MohamedAhmed Abdalla, 19.Ömer Bayram, 21.Olimpiu VasileMorutan, 27.Cristian Nekadio Luyindama, 33.Alexandru Cicaldau, 67.Halil İbrahim Dervişoğlu, 89.Sofiane Feghouli
TEKNİK SORUMLU: Necati Ateş
SARI KARTLAR: Dk.20 Jospin Nshirimana Dk.69 Sadık Çidftpınar, Dk.83 Stephen Mallan (Yeni Malatyaspor) Dk58 Kerem Aktürk, Dk.88 Feghouli (Galatasaray)
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