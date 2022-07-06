Kaplan gençlere emanet!

TFF 1. Lig’de mücadele vermeye hazırlanan Yeni Malatyaspor’da çalışmalar kolej havasında sürüyor. Tamamı gençlerden oluşan kadroyla yeni sezon hazırlıklarına devam eden sarı kırmızılılar günde çift idmanla çalışıyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig’de sezona yönetimsel sorunlar yüzünden sıkıntılı başlaması ön görülen sarı kırmızılı kulüpte her türlü olumsuzluğa rağmen çalışmalar devam ediyor. Teknik direktör Cihat Arslan nezdinde çalışmalarını sürdüren genç oyuncular günde çift idmanla hem antrenman açıklarını gidermeye çalışıyor hem de güç depoluyor. Geride kalan sezonda kadrosundaki bütün tecrübeli oyuncuları elinden kaçıran Malatya ekibinde çalışmalara katılan tüm futbolcular gençlerden oluşurken, siyahi oyuncular Jopsin Nshimirimana, Eric Ndizeye ve Philip Awuku’nun da Nurettin Soykan Tesisleri’ne gelerek takıma katıldıkları bildirildi.

Yeni Malatyaspor’daki geleceği konusunda Kurban Bayramı sonrası yapılacak olağanüstü kongreyi beklemeye başlayan teknik direktör Cihat Arslan, “Ben şunu söylüyorum; bir bayram geçti, ikinci bayramda futbolcuları da gözden çıkarabilirsiniz. Ama bizim personelimiz var ve 5 aydır maaş almıyor. Bu insanlarda bayram kutlayacak. Kimi ev sahibiyle problem yaşıyor kimi çocuğu okula sorun yaşıyor kimi çocuğu şehir dışında okuyor sorun yaşıyor. Ömür Bey’e de teşekkür ediyorum. Esenlik Genel Müdürlüğümüz en azından bizi aç bırakmıyor. Tesislere erzak yardımı yapıldı. Birkaç eksiğin giderilmesi noktasında ricalarımız oldu. O noktada da destekleri oldu. Futbolcular aç susuz kalmasın diye bir şeyler yapacaklar. Bu durumdayız” diye konuştu.

Arslan, şehrin bir araya gelerek, ortak bir karar almasının önemli olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “Ümit edebilmemiz için kulübün değil de şehrin ileri gelenlerinin bir araya gelmesi lazım. Onların önderliğinde de birilerinin bir araya gelmesi gerekiyor. Takım o zaman yaşayabilir. O ümide göre bizde kendi kararlarımızı vereceğiz. Cihat Arslan olarak ben yardımcılarımı da getirmedim. Ben varım, Vedat ve Murat hoca var. Neden getirmedim çünkü karşımızda bir muhatap yok. Devam edeceğiz mi etmeyeceğiz mi, ben profesyonel olarak yoluma mı bakayım? Sonrasında her şey için geç olacak. Belirsizlikler çok kafa karıştırır.”

“PLAY-OFF YARIŞI YAPABİLİRİZ”

26 Haziran’da gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda bir şeylerin değişeceğini görmek istediklerini ancak bunun olmadığını ifade eden Arslan, şunları söyledi:

“Sanki daha da kötü oldu. Belirsizliğin içesine bir daha belirsizlik ve vakit kaybı eklendi. Biri gelip, “Ben Yeni Malatyaspor’u lav etmek istiyorum” diyebilir. Halkımız ona karşı çıkabilir ama en azından belirleyici bir şeydir. Bir karardır. Ya da bir başkan adayı çıkar, “Ben sadece Yeni Malatyasporlu genç oyuncularla oynayacağım. Cihat Hoca da dahil bütün profesyonelleri gönderiyorum. Amatör bir ruhla burada 1.Lig’de mücadele edeceğiz” der, bu da bir karardır. Kimileri için kötü karardır. Kimi de “Ben giden oyuncuları geri getireceğim” der. Onlarla bir Play off yarışı yapabiliriz. Ben zaten bunun için buradayım. Hani bir şeyler değişirse, Play off’lardan tekrar zorlar mıyız? Bu ümidimi de koruyarak buradayım. Ama hiçbir şey söylenmemesi en kötüsü.”