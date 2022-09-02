Kaplan galibiyete odaklandı!

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig’in geride kalan 3 haftasında hanesine yalnızca 1 puan yazdıran Yeni Malatyaspor, Rizespor maçıyla çıkış başlatmak istiyor. Sarı kırmızılılarda son iki maçta kaçan 4 puanın üzüntüsü yaşanırken, teknik heyet ve oyuncular cumartesi günü Rizespor ile oynanacak maç için galibiyete kilitlendi.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde yapılan çalışmalarda günü çift idmanla geçiren sarı kırmızılılar sabah antrenmanında salonda güç ve kondisyon çalıştı. Akşamki yapılan idmanda Rizespor maçının taktik provasını gerçekleştiren futbolcular çift kale maç ve şut çalışmasının ardından antrenmanı noktaladı. Sarı kırmızılılar, Rizespor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı ter idmanıyla tamamlayarak kampa girecek. Kendi saha ve seyircisi karşısında Rizespor’u mağlup ederek moral bulmak isteyen Malatya ekibinde Ganalı oyuncular Philip, Eric ve Haqi’nin lisansları henüz çıkmazken, sarı kırmızılılar bugün bu oyuncularla ilgili TFF’den gelecek güzel haberleri beklemeye başladı.

Öte yandan Rizespor maçında taraftar desteğine ihtiyacı olan Yeni Malatyaspor’da yönetim karşılaşmanın bilet fiyatlarında indireme giderek bilet fiyatlarını 13 TL’de sabitledi.