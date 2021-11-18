Kaplan galibiyete kilitlendi!

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 13.haftasında deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Son iki sezonda yönetimsel sorunlar nedeniyle küme düşme korkusunu gündeminden atamayan sarı kırmızılılar Karadeniz ekibiyle oynayacağı maçı kazanıp çıkış başlatmak istiyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Sarı kırmızılılar, Süper Lig’in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü Giresunspor’a konuk olacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak çıkış başlatmak istiyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın kozlarını paylaşacağı maçtan iyi bir skorla ayrılmanın yollarını arayan Malatya ekibinde hazırlıklar tam gaz sürüyor. Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan son çalışmaya Tunus Milli Takımı kampından dönen Oussama Haddadi’nin de katıldı. Öğlen saatlerinde yapılan antrenmanda futbolcuların neşeli oldukları objektiflere yansırken, çalışmalarda oyuncuların istekli halleri teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Son çalışmasını bugün yapacak olan Yeni Malatyaspor kafilesi akşam saatlerine doğru özel uçakla Giresun’a hareket edecek.

Son iki sezonda yönetimsel sorunlar nedeniyle küme düşme korkusunu gündeminden atamayan Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de bu sezonda korkulu rüyalar görmeye devam ediyor. Ligin 12 haftalık geride kalan bölümünde beraberliği bulunmayan sarı kırmızılılar yalnızca 4 maçta hanesine puan yazdırmayı başarırken, 8 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Beşinci kez yer aldığı ligde en başarısız dönemini yaşayan Doğu Anadolu ekibi 12.hafta itibariyle topladığı 12 puanla düşme hattından uzaklaşamadı.