Kaplan galibiyete kilitlendi!

TFF 1. Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor’da 3.haftanın açılış haftasında Eyüpspor ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor. Adanaspor karşısında daha iyi bir oyun ortaya koyarak aldığı beraberlikle moral bulan sarı kırmızılılar, Eyüpspor maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında 26 Ağustos Cuma akşamı saat 21.00’de Eyüp Stadı’nda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Adanaspor maçının ardından İstanbul temsilcisiyle oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başlayan sarı kırmızılılarda hedef zorlu maçtan galibiyetle ayrılmak. Nurettin Soykan Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdüren Malatya temsilcisinde futbolcuların hırsı ve azimli çalışmaları teknik ekibin yüzünü güldürüyor. Adanaspor karşısında alınan 1 puanın anlam ifade edebilmesi için Eyüpspor deplasmanından 3 puan çıkarmayı planlayan Yeni Malatyaspor’da tüm oyuncular galibiyete kilitlendi.

Son galibiyetini geçen sezon Süper Lig’de evinde Adana Demirspor ile oynadığı müsabakada alan sarı kırmızılılar Mart ayından buyana galip gelemezken haftalar sonra Adanaspor karşısında puanla tanıştı. Transfer tahtası kapalı bulunan ve kadro derinliği konusunda sıkıntı yaşayan Yeni Malatyaspor, ilk hafta 3-1’lik Bodrumspor mağlubiyetiyle taraftarını üzerken, geçtiğimiz hafta Adanaspor karşısında geriye düşse de rakibinden puan almayı başardı. Doğu Anadolu temsilcisi kazandığı puanla haftayı 16. sırada tamamladı.

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Cihat Arslan, Adanaspor karşısındaki onbirde üç oyuncuya ilk kez onbirde şans vererek sol bekte Rahman Buğra Çağıran, savunmanın ortasında Yiğit Ulaş ve sağ açıkta Cengizhan Akgün’ü oynattı. Adanaspor’un ikinci bölgede pas yaparak Yeni Malatyaspor yarı sahasına rahat girmesine müsaade etmeyen Ogün Özçiçek hırslı ve istekli oyunuyla dikkat çekti. 18 yaşında olmasına rağmen 90 dakika boyunca sahada kalarak Burak Kavlak ile birlikte defansta görev alan Yiğit Ulaş da dikkat çeken bir hata yapmazken, kaptan Buğra Çağıran’ın takımı hücuma çıkaran pas organizasyonlarında etkili olması beraberliğe katkı sağladı. Attığı golle Yeni Malatyaspor’un 1 puan almasına yardımcı olan Doğukan Emeksiz’in de daha cesur oynarken önceki haftaya kıyasla performansının üzerine koyduğu gözlendi.