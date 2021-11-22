Kaplan Galatasaray maçına hazırlanıyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 14.haftasında 28 Kasım Pazar günü sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig’de Giresunspor karşısında aldığı 1-0 mağlubiyetle galip gelememe serisi 3 maça çıkan sarı kırmızılılar 28 Kasım Pazar günü Malatya Stadyumu’nda saat 19.00’da Galatasaray ile karşılaşacak. Giresunspor mağlubiyetinin ardından bir gün dinlenen Yeni Malatyaspor kafilesi Galatasaray maçının hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri’nde toplanarak başladı. Giresunspor karşısında görev yapan futbolcuların yenilenme çalışması yaparak başladığı antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle devam etti. Futbolcular daha sonra pas organizasyonları gerçekleştirerek antrenmanı tamamladı. Öte yandan Giresunspor maçında sakatlanan Sadık Çiftpınar ve Wallace’ın son durumu hakkında Yeni Malatyaspor Kulübü’nden her hangi bir açıklama gelmezken, bu oyuncuların antrenman fotoğraflarında yer almadığı göründü.