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Kaplan G.Antep’te gücünü test etti

Kaplan G.Antep’te gücünü test etti
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Kaplan G.Antep’te gücünü test etti

Yeni Malatyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü ile hazırlık maçında karşılaştı ve sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. Teknik direktör Cihat Arslan’ın ligdeki maçlarda fazla şans bulamayan oyuncularına görev verdiği karşılaşmada sarı kırmızılıların golünü Cengizhan Akgün kaydetti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig ve TFF 1. Lig’e verilen milli ara nedeniyle Yeni Malatyaspor ile Gaziantep Futbol Kulübü hazırlık karşılaşması oynadı. GASKi Spor Tesislei’nde oynanan müsabaka 1-1’lik eşitlikle tamamlanırken iki takımın teknik heyeti futbolcularının eksiklerini yakından görme fırsatı buldu..

Gaziantep FK; Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Alin Toşca, Halil Pehlivan, Ömürcan Artan, Mirza Cihan, Alexander Merkel, Valmir Veliu, Tomas Pekhart, Abdulkerim Çakar ve Onurhan Babuşcu ilk onbiriyle sahaya çıktı.

Yeni Malatyaspor ise Ahmet Türkaslan, Yiğit Ulaş, Barış Başdaş, Taha Gür, Godfred Donsah, Doğukan Emeksiz, Nuri Aydin, Aly Malle, Cengizhan Akgün, Jospin Nshimirimana ve Mert Altıntaş onbiriyle maça başladı.

Karşılaşmanın 13. dakikasında ev sahibi takım Valmir Veliu ile 1-0 öne geçti ve ilkyarıyı bu skorla tamamlandı. Yeni Malatyaspor 77. dakikada Cengizhan Akgün’ün kaydettiği golle eşitliği yakaladı. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü Sakaryaspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar bu karşılaşmanın hazırlıklarını bugün kaldığı yerden Nurettin Soykan Tesisleri’nde bir araya gelerek sürdürecek.

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