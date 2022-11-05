Kaplan evinde ilk peşinde!

Teknik direktör Hasan Özer’in gelişiyle Bandırmaspor’u ve Altınordu’yu deplasmanda yenerek farklı bir hava yakalayan Yeni Malatyaspor iç sahadaki kazanamama şanssızlığını Gençlerbirliği karşısında kırmak istiyor. Son haftalarda sergilediği futbolla seyircisine zevkli karşılaşmalar izleten sarı kırmızılılar bugün sahasında başkent ekibiyle oynayacağı maçtan 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında bugün Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Malatya Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak TRT Spor’dan canlı yayınlanacak karşılaşmada Furkan Aksuoğlu (Trabzon bölgesi A klasman hakemi), Baran Eraslan (İzmir bölgesi A klasman yardımcı hakemi) ve Murat Temel (Adana bölgesi A klasman yardımcı hakemi) hakem üçlüsü görev yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yunus Dursun (Mardin B klasman hakemi).

Sezona sıkıntılı bir süreçten geçerek başlayan Malatya ekibinde futbolcuların haftalar ilerledikçe rakipleri karşısında sergilediği futbol takdir kazanıyor. Özellikle son haftalarda oynadığı iyi futbolun karşılığını almaya başlayan sarı kırmızılılar, 11 haftalık bölümde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak topladığı 9 puanla 17. sırada yer alıyor. Transfer tahtası kapalı olmasına rağmen genç kadrosuyla ligdeki iki galibiyetini deplasmanda alan kaplanlar iç sahada ise kazanamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Evinde ligde 5 maça çıkan sarı kırmızılılar, bu maçlarda 2 beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Ligde geçen hafta deplasmanda Altınordu’yu 3-0 yenen sarı kırmızılılar başkent ekibini yenerek taraftarına 3 puan sevinci yaşatmayı amaçlıyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinden Yeni Malatyaspor saha ve seyirci avantajını kullanarak galip gelmek istiyor. Sarı kırmızılılarda son haftaların formda ismi Haqi Osman yine takımının en önemli gol silahlarından biri olması bekleniyor. Ayrıca sakatlığı nedeniyle uzunca süredir forma giyemeyen Godfred Donsah’ın bugünkü maçta kadroya girmesi bekleniyor. Sarı kırmızılılarda cezalı oyuncu bulunmazken, genç savunma oyuncusu Taha Gür sakatlığı nedeniyle kadrodaki yerini alamayacak. Yeni Malatyaspor’un Gençlerbirliği karşısında Abdulsamed, Barış, Arda, Philip, Buğra, Ogün, Malle, Doğukan, Jospin ve Haqi on biriyle sahaya çıkması bekleniyor.