kaplan evinde fire vermek i̇stemiyor

Beşinci sezonunu yaşadığı Süper Lig’de geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, 2’de mağlubiyet yaşayan Yeni Malatyaspor, ligin 5’inci haftasında 17 Eylül Cuma günü sahasında İstanbul ekibi Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak. Sarı siyahlılar, 6’ncı haftada ise 21 Eylül’de bir kez daha sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Sahasında şuana kadar oynadığı iki karşılaşmada (Trabzonspor-Gaziantep Futbol Kulübü) bir galibiyet, birde mağlubiyet yaşayan Doğu Anadolu ekibi, evinde üst üste oynayacağı 2 karşılaşmadan 6 puan çıkarmayı hedefliyor.

Hazırlıklar sürüyor, Walter Bwalya takımla çalışıyor

Süper Ligin 4’üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş’a 3-0 mağlup olan sarı siyahlı takım, 17 Eylül Cuma günü 20.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Pazartesi gününden itibaren Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına start veren Doğu Anadolu ekibinde, yeni transfer Walter Bwalya’da çalışmalarsa yer alıyor.

Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Benjamin Tetteh ile Rahman Buğra Çağıran takımdan ayrı düz koşu yaptı. Fizyoterapist eşliğinde çalışan her iki oyuncu topla yapılan çalışmada yer almadı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda kısa pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ