Kaplan deplasman karnesine güveniyor!

Spor Toto 1. Lig’de küme düşme potasında bulunan Yeni Malatyaspor’da teknik heyet ve futbolcular üst üste yaşanan puan kayıplarını Tuzlaspor karşısında telafi etmek istiyor. Yarın gündüz bölümünde oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapan sarı kırmızılılar kazanarak bay haftasına moralli girmeyi amaçlıyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında deplasmanda Tuzlaspor’a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Tuzla Belediye Stadı’nda yarın saat 13.30’da başlayacak olan karşılaşma öncesi Nurettin Soykan Tesislerinde son çalışmasını gerçekleştiren sarı kırmızılılarda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Bu sezon ilk kez bir lig müsabakasına tam kadro şekilde hazırlanan Yeni Malatyaspor’da tüm planlar galibiyet üzerine kuruldu. Tuzlaspor maçında kazanarak kötü gidişatı durdurmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda teknik direktör Hasan Özer oyuncuları kolay kart görmemeleri konusunda uyardı. Bu sezon 1. Lig’de en fazla kart gören takım konumunda bulunan Yeni Malatyaspor’da Tuzlaspor maçı öncesi Barış Başdaş, Doğukan Emeksiz ve Aly Malle kart sınırında bulunuyor.

İLK KEZ LİG MAÇINDA KARŞILAŞACAKLAR

Süper Lig’deki 5 yıllık serüveni geçen sezon sona eren Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig’de üçüncü sezonunu geçiren Tuzlaspor ile daha önce iki kez hazırlık maçı oynarken iki takım resmi müsabakada hiç karşı karşıya gelmedi. Yeni Malatyaspor ile Tuzlaspor 2014 yılında oynanan bir hazırlık maçında karşılaşırken, sarı kırmızılılar rakibine 3-0 yenildi. İki takım 2017 yılında yine özel bir karşılaşmada kozlarını paylaşırken Yeni Malatyaspor rakibini 4-1 yendi.

Yeni Malatyaspor bu sezon 1. Lig’de iç sahada en az puan toplayan takım olurken, sarı kırmızılılar çıktığı 7 deplasman maçında 2 galibiyet 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 7 puan topladı.

Ligin ilk haftasında Bodrumspor’a 3-1 kaybederek sezona puansız başlayan Yeni Malatyaspor, 3. haftada Eyüpspor’a 3-2 yenildi.

Sonraki dış saha maçında Manisa Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalan sarı kırmızılılar, 7.haftada Sakaryaspor’a 3-1 mağlup oldu.

Sezonun ilk galibiyetini 9.haftada Bandırmaspor ile deplasmanda oynadığı maçta 2-0’lık skorla alan Yeni Malatyaspor, sonraki dış saha maçında ligdeki ikinci galibiyetini Altınordu’yu 3-0 yenerek aldı.

Ligin 13.haftasında Boluspor ile deplasmanda karşılaşan Yeni Malatyaspor rakibine 1-0 mağlup oldu. İç sahada galip gelememe sendromunu yenmek için çıktığı maçta Pendikspor’a 3-0 yenilen sarı kırmızılılar Tuzlaspor maçında deplasman karnesine güveniyor.