Kaplan çıkışını sürdürmek istiyor

Süper Lig’de üst üste aldığı 2 galibiyetle yükselişe geçen Yeni Malatyaspor, 11.haftada deplasmanda İstanbul ekibi Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmadan da 3 puanla ayrılarak, iyi gidişatı sürdürmek istiyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig’de beşinci sezonunu yaşayan Yeni Malatyaspor’da, Adana Demirspor ve Altay maçlarında alınan galibiyetler sonrası moraller üst seviyeye çıkarken, gözler Kasımpaşa ile deplasmanda oynanacak olan karşılaşmaya çevrildi.

Lig’de üst üste alınan 5 mağlubiyetin ardından Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile çıktığı 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan sarı siyahlılar, 11.haftada 30 Ekim Cumartesi günü İstanbul’da Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde, teknik direktör Marius Sumudica nezaretinde hazırlıklarını sürdüren sarı siyahlılarda, takımın neşesi ve hırsı dikkat çekiyor.

YENİ MALATYASPOR YÜKSELİŞTE, KASIMPAŞA DÜŞÜŞTE

Süper Lig’de geride kalan 10 hafta sonunda 4 galibiyet, 6’da mağlubiyet yaşayan Yeni Malatyaspor, topladığı 12 puanla 13.sırada ulunuyor. Üst üste son 2 maçını kazanan sarı siyahlılar, tehlike hattından uzaklaşırken, gözünü daha üst sıralara dikti.

İstanbul ekibi Kasımpaşa ise iyi bir sezon geçirmiyor. Lacivert beyazlılar, 10 karşılaşmada sadece 1 kez galip gelebilirken, 3 karşılaşmada berabere kaldı. İstanbul ekibi, 6 karşılaşmada ise sahadan boynu büyük ayrıldı. Kasımpaşa, şu ana kadar topladığı 6 puanla 19.sırada bulunuyor.

TATİSTİKLER NE DİYOR?

Süper Lig tarihinde Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçlarda üst üste iki kez aynı sonuç çıkmazken (Kasımpaşa 3G-2G Yeni Malatyaspor), iki ekibin karşı karşıya geldiği son mücadele berabere bitti.

Yeni Malatyaspor ile oynadığı son iki Süper Lig karşılaşmasını kazanamayan ve rakip fileleri havalandıramayan Kasımpaşa (1B 1M), lig tarihinde rakibine karşı üç maçlık galibiyet hasreti yaşamadı.

Kasımpaşa deplasmanında çıktığı ilk iki Süper Lig maçını kaybeden ancak daha sonraki iki ziyaretinden beraberlikle dönen Yeni Malatyaspor’un, beş kez konuk olup mağlup edemediği tek rakibi Antalyaspor (1B 4M).

Süper Lig’de oynadığı son sekiz maçı kazanamayan (2B 6M) ve son üç karşılaşmadan puansız ayrılan Kasımpaşa, en son Aralık 2019-Ocak 2020 arasında dört maçlık yenilgi serisi yaşadı.

Süper Lig’deki beş maçlık yenilgi serisi sonrası çıktığı iki maçı da kazanan Yeni Malatyaspor, Ekim 2019’dan bu yana üst üste üç karşılaşmadan galip ayrılamıyor.

Bu sezon Süper Lig’de ceza sahası dışından en fazla gol yiyen takım Kasımpaşa (7). Yeni Malatyaspor (11/11) ise attığı bütün golleri ceza sahası içinden bulan üç takımdan biri konumunda (Konyaspor; 14/14 & İstanbul Başakşehir; 13/13).

Umut Bozok, Kasımpaşa’nın Süper Lig’de attığı son sekiz golün altısına doğrudan katkı sağladı (4 gol & 2 asist).

Adem Büyük, Kasımpaşa’ya karşı forma giydiği altı Süper Lig maçında beş gol atarken; bu gollerin üçü penaltıdan geldi.

Bu sezon en fazla Süper Lig maçında açılış golünü atan iki oyuncudan biri Benjamin Tetteh (4; Anastasio Bakasetas ile birlikte).

İstanbul takımlarına konuk olduğu son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Marius Sumudica (1M), daha önceki 11 ziyaretinde tek galibiyet alabilmişti (3B 7M).