Kaplan, bu sezon 16 bin kilometre yol kat edecek

MURAT İPEKTEN

Bu sezon Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor, gurupta bulunan 18 takım ile deplasmanda oynayacağı müsabakalar için yaklaşık 16 bin 500 kilometre yol kat edecek.

Süper Lig serüveni biten ve bu sezon bir alt lig olan Spor Toto 1.Lig’de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor, 2022-2023 sezonunun ilk maçında deplasmanda Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek. 14 Ağustos’ta başlaması planlanan yeni sezon da oynanacak olan 18 deplasman maçı için de gidilecek yol mesafesi de ortaya çıktı.

Bu yılki Spor Toto 1. Lig gurubunda Ege bölgesinden 7, Marmara bölgesinden 5, Karadeniz’den 2, Akdeniz’den 1, İç Anadolu’dan 2 ve Doğu Anadolu’dan ise 2 takım yer alacak. İlk hafta deplasmanda oynayarak lige başlayarak olan sarı siyahlılar toplamda lig sonuna kadar gideceği karşılaşmalar için 16 bin 500 kilometre yol kat etmiş olacak. Büyük çoğunluğunu havayolu ile gideceği deplasmanlar için yorucu bir sezonu bekleyen Yeni Malatyaspor’un, Adana, Erzurum gibi yakın deplasmanlara ise otobüsle gitmesi bekleniyor.