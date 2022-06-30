Kaplan bu sezon 13 il gezecek

2022-2023 sezonunda TFF 1. Lig’de yer alacak olan Yeni Malatyaspor 13 farklı deplasmanda sahne alacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor toto 1. Lig’de bu yıl 60. sezon 19 takımla oynanacak. Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1.Lig’de Göztepe, Altay, Rizespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adanaspor, Altınordu, Sakaryaspor, Pendikspor, Keçiörengücü, Bodrumspor, Bandırmaspor, Manisa Futbol Kulübü, Boluspor, Denizlispor, Gençlerbirliği, Eyüpspor, Samsunspor ve Tuzlaspor’a karşı mücadele edecek. Yeni Malatyaspor, 1.Lig’de 3 kez İzmir deplasmanına gidecek. Sarı kırmızılılar, İzmir’de Altay, Göztepe ve Altınordu takımlarıyla karşı karşıya gelecek. Doğu Anadolu ekibi 3 kez de İstanbul deplasmanında maç oynayacak. Malatya ekibi İstanbul’da Eyüpspor, Tuzlaspor ve Pendikspor ile karşılaşacak. 2 kez Ankara deplasmanında sahne alacak olan Doğu Anadolu ekibi Ankara deplasmanında Gençlerbirliği ve Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Malatya ekibi birer kez de Erzurum, Rize, Adana, Sakarya, Muğla, Balıkesir, Manisa, Bolu, Denizli ve Samsun deplasmanlarına gidecek.