Kaplan bu kez kazanmak istiyor

Yeni Malatyaspor’da son haftalarda oynadıkları futbolun üzerine koyarak ilerleyen futbolcular milli araya moralli girmek istiyor. Ligde Rizespor ile oynanan karşılaşma dışında tüm maçlarda atak futbol oynayarak rakip ağları havalandırmayı başaran sarı kırmızılılar, Altay karşısında 3 puan hedefliyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Sarı kırmızılılar, Spor Toto 1. Lig’in 6. haftasında bugün Altay’ı konuk edecek. Malatya Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak Trtspor’dan naklen yayınlanacak karşılaşmayı Oğuzhan Çakır, Kemal Elmas ve Ogün Kamacı hakem üçlüsü yönetecek. Lütfullah Aslan, karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev yapacak.

İzmir ekibiyle oynayacağı kritik müsabakanın hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla tamamlayan Yeni Malatyaspor’da futbolcuların oldukça hırslı oldukları gözlendi. Geride kalan 5 haftada galibiyeti bulunmayan ve 2 puanla 18. sırada yer alan sarı kırmızılılarda, alt sıralardan kurtulmak isteyen Altay karşısında mutlak 3 puan hesapları yapılıyor. Lige verilecek milli ara öncesi galip gelerek ateş hattından çıkmayı planlayan kaplanlar, milli arayı en verimli şekilde değerlendirerek ilerleyen haftalarda korkulu rüyalar görmek istemiyor. Yeni Malatyaspor’da kart cezalıları Buğra Çağıran ve Haqi Osman dışında eksik oyuncu bulunmazken teknik direktör Cihat Arslan, geçen hafta Manisa deplasmanında gördüğü kırmızı kart yüzünden bu haftaki karşılaşmada takımının başında olamayacak. Arslan’ın yokluğunda kulübede yardımcı antrenör Fevzi Layiç yer alacak.

Yeni Malatyaspor’un Altay karşısında maça şu ilk 11’le başlaması bekleniyor: Abdulsamed Damlu, Arda Hilmi Şengül, Philip Awuku, Barış Başdaş, Taha Gür, Donsah, Ogün Özçiçek, Cengizhan Akgün, Doğukan Emeksiz, Jospin Nshimirimana, Aly Malle