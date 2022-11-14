Kaplan Bolu’da fırsat tepti

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Boluspor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti. Ligdeki son iki deplasman maçından galibiyetle ayrılan sarı kırmızılılar, Bolu’da yakaladığı gol pozisyonlarında son vuruşları iyi yapamayınca deplasmandan puansız ayrıldı ve alt sıralardan kurtulma şansını elinden kaçırdı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor, 1. Lig’in 13.haftasında deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadı’nda oynanan müsabakayı Adnan Deniz Kayatepe, Erkan Akbulut ve Hüsnü Emre Çelimli hakem üçlüsü yönetti. Ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen sarı kırmızılılar puan ya da puanlar için gittiği Bolu deplasmanında umduğunu bulamadı. Maçın ilk yarısında iki takımda karşılıklı gol pozisyonlarından yararlanamazken devreye golsüz eşitlikle girildi. Yeni Malatyaspor, ikinci yarıda atak sayısını ilk yarıya oranla artırırsa da öne geçmek için aradığı golü bir bulamayınca, Boluspor 84.dakikada Gökhan Karadeniz’in verdiği pası iyi değerlensir3n Youssouf Oulare’nin golüyle 1-0 üstünlüğü yakaladı. Golden sonra Yeni Malatyaspor’un eşitliği yakalama çabası sürse de kalan bölümde başka gol olmayınca müsabaka 1-0 ev sahibi takımın galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonuçla Yeni Malatyaspor 10 puanda kalırken, Boluspor puanını 22’ye çıkararak ligin 2. Sırasına yerleşti.

MAÇTAN NOTLAR

dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Landel’in şutunda top kalecide kaldı. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde yükselen topa Balde’nin kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Haqi’nin şutunu Çağlar son anda kornere çeldi. dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Doğukan Ekmeksiz’in şutunda top yan ağlarda kaldı. dakikada Haqi’nin kaleci Çağlar ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Naby topu çizgiden çıkardı. dakikada Gökhan Karadeniz’in serbest vuruştan ceza sahasına gönderdiği topa gelişine vuran Naby’nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0 Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe xx, Erkan Akbulut xx, Hüsnü Emre Çelimli xx

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Naby xxxx, Onur Ulaş xx, Hakan Bilgiç xx, Bülent Cevahir xx, Tugay Kaçar xx, Landel xx, Burak Asan xx (Gökhan Karadeniz dk. 65 xx, Posmac dk. 90+2 ?), Ngandu xxx, Bregu xx (Furkan Demir dk. 46 xx), Balde xx (Melih Okutan dk. 65 xx)

Yedekler: Selmani, Muhammet Özkan, Arda Köksal, Ensar Bilir, , Eray Ataseven, Erdem Can Polat

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Yeni Malatyaspor: Damlu xx, Awuku xx, Arda Hilmi Şengül xx, Erşan Yaşa xx, Buğra Çağıran xx, Doğukan Emeksiz xx (Cengizhan Akgül dk. 73 xx), Ogün Özçiçek xx (Yakup Alkan dk. 87 ?), Donsah xx, Haqi xx, Mert Miraç Altıntaş xx (Jospin dk. 58 xx), Malle xx

Yedekler: Ahmet Oytun Özdoğan, Yiğit Ulaş, Alperen Arslan, , Nuri Fatih Aydın, Hüseyin Ekici, Atakan Müjde, Berat Yaman,

Teknik Direktör: Hasan Özer

Gol: Naby (dk. 84) (Boluspor)

Sarı kartlar: Haqi, Ogün Özçiçek, Buğra Çağıran (Yeni Malatyaspor) Hakan Bilgiç (Boluspor)