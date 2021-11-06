Kaplan bıçak sırtında!

Puan Kaybına Tahammül Yok!

Geçen hafta Kasımpaşa karşısında aldığı mağlubiyetle ligde alt sıralara gerileyen Yeni Malatyaspor, 12.hafta karşılaşmasında bugün sahasında Başakşehir’i konuk edecek. Son haftalarında formda ekibi karşısında seyirci avantajını kullanarak galibiyeti hedefleyen sarı kırmızılılar zorlu maçta sahadan 3 puanla ayrılarak lige verilecek milli araya moralli girmek istiyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 12.haftasında bugün Başakşehir’i konuk edecek. Beinsports HD 2’den naklen yayınlanacak Malatya Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakada hakem Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz ve İbrahim Bozbey hakem üçlüsü görev alacak. Müsabakanın dördündü hakemi ise Kadir Sağlam. Maçın VAR ve AVAR hakemleri bugün açıklanacak.

Yeni Malatyaspor 12 puanla düşme hattının bir basamak üstünde yer alırken, Marius Sumudica’nın öğrencileri güçlü rakibini eli boş göndererek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 3 karşılaşmayı da kazanan Başakşehir, galibiyet serisini zorlu deplasmanda 4 maça çıkarmaya çalışacak. Turuncu lacivertliler, 15 puanla haftaya 10. sırada girdi. Ev sahibi takımda kart cezalısı bulunmazken, Altay ve Kasımpaşa müsabakalarında sakatlığı yüzünden kadrodaki yerini alamayan Sadık Çiftpınar’ın bu akşamki maçın 18 kişilik oyuncu listesinde olması bekleniyor. Sarı kırmızılıların Ertaç, Semih, Wallace Haddadi, Mustafa Aabid, Ndong, Hafez, Mounir, Tetteh ve Adem muhtemel onbiriyle sahaya çıkması beklenirken, tüm dikkatler yine golcü oyuncu Benjamin Tetteh’in üzerinde olacak.

TEK GOL ADEM BÜYÜK’TEN GELMİŞTİ

Ev sahibi takım geçen hafta ofsayt gerekçesiyle golü iptal edilen Ganalı futbolcuyla Başakşehir defansının kilidini açmaya çalışacak. Performansının üzerine koyarak ilerleyen kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç’ın hücum organizasyonlarına katkı vereceği müsabakada tecrübeli futbolcu Adem Büyük’e de önemli görevler düşüyor. Rakip sahada sarı kırmızılı takımın topla oynama yüzdesini artırma konusunda iyi işler çıkaran deneyimli kaptan Başakşehir karşısında takımının gizli gol silahı olacak. Önceki sezon İstanbul’da oynanan Başakşehir’in 3-1 kazandığı maçta, Yeni Malatyaspor’un tek sayısı Adem Büyük’ten gelmişti. Yine aynı maçta ev sahibi ekibin son golünü ise eski takımına karşı oynayan Daniel Aleksic kaydetmişti.

MAÇIN FAVORİSİ KONUK TAKIM

Başakşehir ile dokuzuncu randevusuna çıkacak olan sarı kırmızılılar rakibine karşı tek olan galibiyet sayısını artırmayı da planlıyor. Daha önce iki takım arasında oynanan maçlarda İstanbul ekibinin ezici üstünlüğü dikkat çekiyor. Yeni Malatyaspor 2017-18 sezonunda ligde ilk kez karşı karşıya geldiği rakibiyle oynadığı maçları 2-0 ve 1-0’lık skorlarla kaybetti. 2018-19 sezonunda İstanbul’da oynanan karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı kırmızılılar Malatya’daki maçı 2-0 kaybetti. 2019-2020 sezonunda Malatya’da rakibin 3-0 mağlup eden Doğu Anadolu ekibi Başakşehir’e karşı tek galibiyetini bu maçta aldı. Yeni Malatyaspor aynı sezonun ikinci yarısında İstanbul’daki müsabakada sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Sarı kırmızılılar geçen sezonun ilk yarısında Başakşehir ile 1-1 berabere kalırken, deplasmandaki maçta rakibine 3-1 yenildi.