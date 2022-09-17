Kaplan Altay’ı elinden kaçırdı!
Yeni Malatyaspor, galibiyet hasretine son vermek için çıktığı karşılaşmada Altay’ı elinden kaçırdı. Sarı kırmızılılar, golsüz tamamlanan karşılaşmanın son anlarında Burak Kavlak’ın orta şut karışımı vuruşunda topun üst direğe çarpmasıyla sahada 2 puan bıraktı.
ÖMER ALİ DELİBAŞ
Spor Toto 1. Lig’in 6. haftasında Yeni Malatyaspor, Altay’ı konuk etti. Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde gol sesi çıkmazken, Yeni Malatyasporlu oyuncuların 90 dakika kazanma arzusuyla oynadığı futbol taraftardan alkış aldı.
Maçtan dakikalar
- dakika da Yeni Malatyaspor’un sağ kanattan geliştirdiği atağında Malle ceza sahasına girerek topu Doğukan’a verdi. Doğukan sağ ayakla gelişine vurduğu top üstten avuta çıktı.
- dakikada Altay’da sol kanatta ileri çıkan Naderi’nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Paixaao, kaleye sert şu çekti savunmada Awuku son anda tehlikeyi engelleri ve topu uzaklaştırdı.
- dakikada Yeni Malatyaspor’un sol kanattan başlattığı atakta Malle ile verkaç yapan Doğukan ceza sahasına girdi. Penaltı noktasına kadar gelen Doğukan’ın sağ ayağıyla sol köşeye yaptığı sert vuruşta kaleci Ozan son anda topa müdahale ederek uzaklaştırdı.
- dakikada Yeni Malatyaspor savunmasında Philip’in hatasında topu kapan Eren bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Eren’in çektiği şutu kaleci Abdulsamed kurtararak mutlak gol pozisyonuna izin vermedi.
- dakikada konuk ekibin atağında ceza sahasında Philip’in Paixao’ya yaptığı sert hareket sonucu hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR odasından gelen uyarı ile pozisyonu monitörden izleyen hakem penaltı kararını iptal etti.
- dakikada Altay’da sol kanatta kullanılan serbest vuruşta Eren’in vuruşunda topa çıkan Björkander’in etkisiz vuruşunda top kaleci Abdulsamed’te kaldı.
- dakikada sol kanattan atağa çıkan ev sahibi takımda topla buluşan Malle’nin ceza sahası dışından sol ayakla çektiği sert şutu kaleci Ozan son anda tek yumrukla kornere çeldi.
- dakikada Yeni Malatyaspor’da sol kanattan gelişen atakta Aly Malle’nin çevirerek ceza sahasına yaptığı ortaya çıkan Ogün’ün vuruşunda top auta çıktı.
- dakikada Yeni Malatyaspor’da ceza sahası dışında topla buluşan Malle, savunmayı çalımlayarak karşı karşıya kaldığı kaleye şutunu çekti ancak kaleci Ozan topa müdahale ederek tek hamlede sahip oldu.
- dakikada yine sol kanattan atağa çıkan ev sahibi takımda Malle’nin kale önüne yaptığı ortaya çıkan Doğukan’ın kafa vuruşunda top kaleci Ozan’a çarptı.
- dakikada Altay’da sağ kanattan gelişen atakta topu biranda önünde bulan Paixao ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalınca sert vurdu kaleci Abdulsamed gole izin vermeyerek topu kornere çeldi.
90 + 5’de Yeni Malatyaspor’da dakikada sol kanatta orta ile şut karışımı vuruşunu yapan Burak’ın şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Kemal Elmas xx, Ogün Kamacı xx
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Barış xx, Philip xx, Taha xx, Yiğit xx, Donsah xx, Ogün xx, Malle xx, Doğukan xx (Mert dk. 90 ?), Cengizhan xx (Jospin dk. 75 x), Yakup xx (Burak dk. 63 x)
Yedekler: Ahmet, Nuri, Enes, Erşan, Berat, Atakan, Kerem
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Altay: Ozan xx, İbrahim xx, Björkander xx, Efe xx, Tolga xx, (Enes dk.90) Zeki, Ceyhun xx, Eren xx(Erdem dk.84 ?) Naderi xx, Paixao xx, Yusuf x (Salih dk.72 x)
Yedekler: Eren, Tugay, Mehmet, Caner, Arda, Nurettin, Murat, Özcan
Teknik Direktör: Sefer Yılmaz
Sarı Kartlar: Yakup (Y. Malatyaspor), Ozan (Altay)