Kaplan, Adana’da çıkış arayacak

Süper Ligin 9.haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 16 Ekim Cumartesi günü deplasmanda dana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Lig’de üst üste aldığı mağlubiyetler sonrası alt sıralara gerileyen sarı siyahlılar, Adana Demirspor deplasmanından 3 puan çıkararak, yükselişe geçmek istiyor.

FERDİ DURDU

Süper Lig’de 9.hafta heyecanı, milli maçların ardından kaldığı yerden devam edecek. Lig’de oynadığı son 5 karşılaşmayı kaybeden Yeni Malatyaspor, 9.haftada deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadyumu’nda 16 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

İKİ TAKIMIN 7.HAFTA RANDEVUSU

Yeni Malatyaspor ile Adana Demirspor, tarihlerinde daha önce 6 kez karşı karıya geldi. Şu ana kadar oynanan 6 karşılaşmalarda her iki takımın 2’şer galibiyeti bulunuyor.

İki takım ilk olarak 2010-2011 sezonunda TFF 2.Lig Play-off maçında karşı karşıya geldi. Antalya’da oynanan karşılaşmanın normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0’lık eşitlikle tamamlanırken, Adana Demirspor karşılaşmayı penaltı atışlarıyla 4-2 kazandı.

Yeni Malatyaspor ile Adana Demirspor, 2015-2016 sezonunda bu kez 1.Lig’de karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 3-1 kazandı. Sezonun ikinci yarısında Adana’da oynanan karşılaşma ise 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

İki takım 2016-2017 sezonunda bir kez daha 1.Lig’de karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sonuçlanırken, ikinci yarıda Adana’da oynanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 2-1 kazandı.

Yeni Malatyaspor ile Adana Demirspor, 2017 yılına bu kez hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Yeni Malatyaspor, hazırlık karşılaşmasından 5-0’lık üstünlükle ayrıldı.

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de oynadığı son 5 karşılaşmayı kaybetti. Sarı siyahlılar, ligdeki son galibiyetini 28 Ağustos’ta evinde Gaziantep Futbol Kulübü’ne karşı 2-0’lık skorla almıştı.

Süper Lig’de beşinci sezonunu yaşayan Yeni Malatyaspor, şu ana kadar ligde oynadığı 8 karşılaşmada 2 galibiyet, 6’da mağlubiyet yaşarken, son 5 maçını kaybetti.

Yeni Malatyaspor, 2021-2022 sezonunda deplasmanda oynadığı 3 karşılaşmada sadece 1 kez galip gelebildi. Sarı siyahlılar, deplasmandaki tek galibiyetini 22 Ağustos’ta İzmir deplasmanında Göztepe’ye karşı 1-0’lık skorla aldı.

Uzun yıllar sonra Süper Lig özlemini dindiren Adana Demirspor, ligde son 3 maçta yenilgi yüzü görmedi. Mavi şimşekler, son 3 lig maçında 2 galibiyet, 1’de beraberlik yaşadı.

Son 5 Süper Lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1’de mağlubiyet yaşayan Adana Demirspor, 12 puan topladı.