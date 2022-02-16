DOLAR

13,6400$% 0.31

EURO

15,5280% 0.47

STERLİN

18,4991£% 0.42

GRAM ALTIN

814,71%0,55

ÇEYREK ALTIN

1.326,00%0,22

BİTCOİN

601300฿%-0.46667

İkindi Vakti a 15:44
Malatya AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kapısı kırılarak evine girilen öğretmen baygın halde bulundu

Kapısı kırılarak evine girilen öğretmen baygın halde bulundu

kapısı kırılarak evine girilen öğretmen baygın halde bulundu
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde arkadaşlarının kendisinden haber alamadığı öğretmenin evine itfaiye ekipleri kapıyı kırarak girdi. 32 yaşındaki öğretmen evde baygın halde bulundu.

Olay sabah saatlerinde Bağlık Mahallesi Tacettin Halatçı Sokak üzerinde bulunan Hükumet Konağı’nın karşısındaki bir binanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre 32 yaşındaki V.D. sabah okula gelmeyince öğretmen arkadaşları kendisine ulaşmaya çalıştı. Eve gittiklerinde kapı açılmayınca polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hayatından endişe duyulan öğretmene ulaşmak için kapıyı kırıp içeri girmek zorunda kaldı. İçeride baygın halde bulunan ortaokul öğretmenine sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Öğretmenin hayati tehlikesinin bulunduğu ve hastanede yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Raydan çıkan yük treninin bir kısmı karayolunda kaldı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.