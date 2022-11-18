DOLAR

18,6236$% 0.12

EURO

19,2521% -0.26

GRAM ALTIN

1.050,45%-0,22

ÇEYREK ALTIN

1.699,00%-0,17

TAM ALTIN

6.794,00%-0,13

BİTCOİN

310885฿%1.08627

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya PARÇALI BULUTLU 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Asayiş / Kanlı kavga: 1 yaralı

Kanlı kavga: 1 yaralı

Kanlı kavga: 1 yaralı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Kanlı kavga: 1 yaralı

 

Malatya’da iki seyyar satıcı arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Olay, 13.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi Tenzile Sokak’ta meydana geldi. Olayın şüphelisi M.Y. suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 13.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi Tenzile Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan İ.B. (19) ile M.Y., karşılaştıkları Bakırcılar Çarşısı’nda tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.Y.’nin bıçak darbelerine maruz kalan İ.B. kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı genç, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İ.B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayın şüphelisi M.Y. suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. (İHA)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Arapgirspor içerde İdmanyurdu dışarıda

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.