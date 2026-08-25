Malatya’da akşam saatlerinde peş peşe meydana gelen hissedilir sarsıntılar kentte endişe yaratırken, deprem kurumlarının açıkladığı merkez üsleri arasındaki fark dikkat çekti.

Kandilli Rasathanesi Yeşilyurt Olarak Duyurdu

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 21.40’ta yerin 5.0 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bu sarsıntıdan yalnızca 3 dakika sonra, saat 21.43’te aynı bölgede yerin yine 5.0 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Kandilli, her iki sarsıntının da merkez üssünü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Salkonak Mahallesi olarak ilan etti.

AFAD Adıyaman Sincik Olarak Açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise aynı sarsıntılara ilişkin farklı konum verileri paylaştı. AFAD verilerine göre saat 21.40’taki 3.7 büyüklüğündeki ilk deprem ile saat 21.43’te meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Adıyaman’ın Sincik ilçesi olarak kayıtlara geçti. AFAD, depremlerin derinliğini 7.0 kilometre olarak ölçtü.

Sınır hattına yakın bir noktada meydana gelen ve kurumlar arasında konum farklılığına yol açan depremler, sınır komşusu olan her iki ilde de belirgin şekilde hissedildi.