Malatya’da akşam saatlerinde peş peşe meydana gelen hissedilir sarsıntılar kentte endişe yaratırken, deprem kurumlarının açıkladığı merkez üsleri arasındaki fark dikkat çekti.

Kandilli Malatya Dedi, Afad Adıyaman! Üç Dakika Arayla Yaşanan Depremler Nerede Oldu (1)

Kandilli Rasathanesi Yeşilyurt Olarak Duyurdu

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 21.40’ta yerin 5.0 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bu sarsıntıdan yalnızca 3 dakika sonra, saat 21.43’te aynı bölgede yerin yine 5.0 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Kandilli, her iki sarsıntının da merkez üssünü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Salkonak Mahallesi olarak ilan etti.

Kandilli Malatya Dedi, Afad Adıyaman! Üç Dakika Arayla Yaşanan Depremler Nerede Oldu (3) Malatyahaber

AFAD Adıyaman Sincik Olarak Açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise aynı sarsıntılara ilişkin farklı konum verileri paylaştı. AFAD verilerine göre saat 21.40’taki 3.7 büyüklüğündeki ilk deprem ile saat 21.43’te meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Adıyaman’ın Sincik ilçesi olarak kayıtlara geçti. AFAD, depremlerin derinliğini 7.0 kilometre olarak ölçtü.

Malatya 60 yıl boyunca uyarı alıyormuş! 1964 ve 1986 depremleri hangi tehlikeye işaret etti?
Malatya 60 yıl boyunca uyarı alıyormuş! 1964 ve 1986 depremleri hangi tehlikeye işaret etti?
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Kandilli Malatya Dedi, Afad Adıyaman! Üç Dakika Arayla Yaşanan Depremler Nerede Oldu (2) Malatyahaber

Sınır hattına yakın bir noktada meydana gelen ve kurumlar arasında konum farklılığına yol açan depremler, sınır komşusu olan her iki ilde de belirgin şekilde hissedildi.

Muhabir: Türkan Yıldız Kaya