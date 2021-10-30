Kanbay Sorunları Bu Kez Muhtarlardan Dinledi

MUTLU SARIGÜL

Battalgazi ilçesinde muhtarlarla bir araya gelen Milli Eğitim Müdürü Kanbay, eğitimle ilgili sorunları bir kez de muhtarlardan dinledi. Burada konuşan Kanbay, iş birliği ile eğitim adına çok önemli kazanımların sağlanabileceğini söyledi.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Battalgazi ilçesine hizmet eden mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı Abdulvahap Ortaç ve çok sayıda muhtar katıldı.

Battalgazi ilçesinde bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda ilk sözü Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı Abdulvahap Ortaç aldı. Ortaç, , ilçeye eğitim için yapılan çalışmalardan dolayı hem Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay’a hem de Milli Eğitim İlçe Müdürü Ali Kaçmaz’a muhtarlar ve mahalleler adına teşekkür etti.

“HEPİMİZ MUTLU OLDUK”

Ortaç, “Battalgazi için yapılanları dinlemekten hepimiz mutlu olduk, söylediklerimizin bile iki tık önünde planlama ve çalışma yapan, Battalgazi’mizin kabuğunu kırmasını sağlayacak olanlara minnettarız. Malatya’mız kendi değerleriyle şahlanacak ve kalkınacaktır” dedi.

“SORUNLARLA BİREBİR İLGİLENİYORLAR”

Burada konuşan ve muhtarlarla yapılacak iş birliğinin eğitime önemli katkı sunacağının altını çizen Kanbay, halkın seçilmiş temsilcileri olan muhtarların mahallerinin ihtiyaçları ve sorunlarıyla birebir ilgilendiklerini belirtti. Kanbay, iş birliği ile eğitim adına çok önemli kazanımların sağlanabileceğini, Malatya’nın eğitim düzeyindeki başarısını en iyi seviyelere çıkarmak için gayret göstereceklerini de sözlerine ekledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yaptıkları çalışmalar hakkında muhtarlara bilgiler aktaran Kanbay, pandemiden dolayı online eğitim boyunca ihtiyaç sahibi birçok öğrenciye kitap ve tablet dağıtımı yapıldığını, depremden zarar gören bütün okulların güçlendirildiğini, yeni okulların yapımına devam edildiğini söyleyerek, “Pandemi nedeniyle kapalı olan okullarda yapılması gereken tüm hazırlıkları yerine getirdik ve eğitim öğretim sağlıklı bir şekilde devam ediyor” dedi.