Kanbay: Öğrencilerimizi destekliyoruz

BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK

Malatya’dan yol alarak, ulusal ve uluslararası alanda başarılar kaydeden öğrenciler başarı hikâyelerindeki ortak noktayı anlattı.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hazırladığı “Başarıda Ortak Hikâyemiz” programında 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında “Bilimsel, Sportif, Akademik” alanlarda ulusal başarılar gösteren öğrencilerin hikâyeleri paylaşıldı.

Her hikâyenin dinlenecek bir tarafının olduğunu söyleyerek programın açılışını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, “Başarı hikâyeleri bireylerin hayata dair dikkate değer mücadelelerinden, yolculuklarından oluşur. Her hikâyenin dinlenecek, izlenecek, örnek oluşturacak bir tarafı vardır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu hikâyelerle öğrencilerimizi buluşturmak istedik. Müdürlüğümüzce 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında “Bilimsel, Sportif Akademik” alanlarda ulusal başarılar gösteren öğrencilerimizin hikâyelerini paylaşacakları her alanda gösterilen başarıların yeni başarılar için yol gösterici olacağı bu çalışmayı planladık. Amacımız bu vitrinin bütün öğrencilerimiz tarafından görülmesi ve bu birikimden öğrencilerimizin yararlanmalarını sağlamak” dedi.

“İNSAN HAYAL ETTİĞİ SÜRECE YAŞAR”

“İnsan hayal ettiği sürece yaşar” sözüyle devam eden Kanbay, hayallerin peşinde gitmenin ve güzel yarınlar inşa etmek için bu tür ortamların gerekliliğine dikkat çekti. Eğitim alanındaki çalışmalarla gerekli destekleri vereceğini söyleyen Kanbay, özellikle eğitimin, bilimsel ve sportif alanların bütün dallarını önemsediklerini ve gerekli yatırımları yaptıklarını belirtti.

Kanbay, konuşmasının devamında “Başarıya ulaşmak isteyen öğrencilerimizin nereden başlayacaklarına dair sorulara yanıt bulacakları “Başarıda Ortak Hikâyemiz” projesinin tüm öğrencilerimiz için yol gösterici olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

ESKİN: SORU SORUN

Başarıda Ortak Hikâyemiz, programının diğer bir katılımcısı olan Vali Yardımcısı Kenan Eskin ise, yeteneklerle hayallerin buluştuğu çalışmanın öğrenciler için önemli olduğunu söyledi. Gençlere büyük sorumluluk düştüğünü kaydeden Eskin, ısrarla soru sormaları gerektiğinin altını çizdi. Söz konusu projelerin ilerleyen zamanlarda daha da önem kazanacağını ve daha büyük projelerin başlangıcı olacağını söyleyen Eskin, araştırmanın, geliştirmenin peşinin bırakılmaması gerektiğini söyledi. Anne ve babalara da önemli sorumluluklar düştüğünü söyleyen Eskin, gençlerin desteklenmesi ve onların çalışmaları noktasında teşvik edici rol almalarını söyledi.