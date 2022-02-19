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Kanada’da polis parlamento önünde kontrolü sağladı

kanada’da polis parlamento önünde kontrolü sağladı
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Kanada’da zorunlu aşı uygulaması ve Covid-19 tedbirlerine karşı başlatılan protestoların ardından polis parlamento önünde kontrolü sağladı.

Kanada’da kamyon sürücüleri “Özgürlük Konvoyu” adıyla zorunlu aşı uygulamasına ve Covid-19 tedbirlerini protesto etmek amacıyla 29 Ocak’ta başkent Ottowa’ya ulaşmıştı. Kanada polisi bugün ise, protestocuların geçtiğimiz ayın sonundan itibaren işgal edilen parlamento binalarının bulunduğu caddeye girişlerini önlemek için Quebec’ten başkente giden bir köprüyü kapattı. Protestocuların şiddeti arttırdığı gerekçesiyle güvenliğin sağlanması için biber gazı kullanan polis 47 protestocuyu gözaltına aldı. Yaşanan olayların ardından polis parlamento önündeki kontrolü sağladı.

Protestolar nasıl başlamıştı?

Özgürlük Konvoyu protestoları, başlangıçta zorunlu aşı uygulamasına tepki vermek için düzenlenmişti, ancak kısa süre sonra COVID-19 önlemleri ve Justin Trudeau hükümetine yönelik geniş bir saldırıya dönüştü. Ottawa sakinleri, kamyoncu protestocular tarafından korkutulduklarından şikayet ederek aralıksız korna çalmalarını durdurmak için mahkeme emri çıkardı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada tarihinde ilk kez federal hükümete korona virüs kısıtlamalarına karşı devam eden ablukaları ve protestoları bastırmasını için geçici yetkiler veren Acil Durum Yasası’nı yürürlüğe koyduğunu duyurmuştu.

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