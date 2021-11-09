Kan Bağışçılarına Kış Uyarısı

MUTLU SARIGÜL

Kışın zorlu şartlarında kan bağışı çağrısı yapan Türk Kızılay’ı Güney Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Serdar Ucuz, Malatya’daki hastalar için günlük 350 ünite kan bağışı alınması gerektiğini kaydetti. Ucuz, “Malatya için kan bağışı hedefimiz 41 bin ünite” dedi.

Pandeminin de etkisiyle sürekli bağışçı kaybeden Kızılay, kış ayının o çetin şartlarında herhangi bir olumsuz durum yaşamamak adına vatandaşlara uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Bu bağlamda Türk Kızılay’ı Güney Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Serdar Ucuz, dün bir basın açıklaması düzenleyerek, Malatyalılara kan bağışı konusunda biraz daha özveride bulunmalarını istedi.

Dr. Ucuz, Malatya’da 33 bin, bölgeden ise 68 bin ünite kan bağışı aldıklarını hatırlatarak, Kızılay’ın günlük çalışan bir kurum olduğunu söyledi.

“BİZ KAN ALMADAN ÖNCE TEST ALIYORUZ”

“Her gün düzenli olarak kan alıp, hastanelere her gün kan vermemiz gerekiyor” diyen Dr. Ucuz, sözlerine şöyle devam etti:

“Malatya bölgesi için hastalara günlük 300 ila 350 ünite kan vermemiz gerekiyor. Kış ayları bizim için biraz sıkıntı oluyor. Birincisi insanlar grip, hastalık gibi durumlarda kan veremiyorlar, kan bağışı kabul edemiyoruz. İkincisi soğuk olduğu için insanlar daha az dışarıya çıkıyorlar. Biz meydanlarda kan bağışı alıyoruz. Meydanlara gelen insanları kan bağışına davet ettiğimiz için kış ayları biraz daha sıkıntılı geçiyor. Yerimiz sıcak ama insanlar daha az dışarı çıkıyor. İnsanlarda ‘kan verirsem üşürüm’ gibi yanlış bir anlayış var. Kan vermenin üşüme ile hiç bir ilgisi yok. Tabi anemik insanlarda üşüme olur ama biz normal insanlardan, bünyesi iyi olan insanlardan kan bağışı alıyoruz. Biz kan almadan önce test alıyoruz, kan seviyesine bakıyoruz, tansiyonunu ölçüyoruz, zaten anemisi varsa biz o kişiden kan bağışı kabul etmiyoruz. Biz kan seviyesi normal insanlardan kan alıyoruz. Bölge olarak yılsonuna kadar 80 bin ünite, Malatya içinse kan bağışı hedefimiz 41 bin ünite.”

“YILDA 24 KERE TROMBOSİT BAĞIŞI YAPILABİLİR”

Trombosit kan almaya başladıklarını dele getiren Dr. Ucuz, “Trombosit kan almaya başladık. Trombosit kan bağışı için vatandaşlar bize başvurabilirler. Malatya’da böyle bir problem vardı, onu da çözmeye çalışıyoruz. Beyaz kanı da alıyoruz. Beyaz kan ürün haline geldikte sonra 5 gün içerisinde kullanılması gerekiyor. Beyaz kanda herhangi bir sıkıntı yok. Bir buçuk saat içerisinde sedyeye oturuyor, koluna taktığımız makine kanı alıyor gerekli işlemlerden sonra cihazımız trombositleri alıyor geri kalanını da vücuduna veriyor. Yılda 24 kere Trombosit bağışı yapılabilir. Normal kanı yılda 4 kere verebiliyor. Trombosit ile ilgili sıkıntı var. Şuan için bir cihazdan trombosit kan alıyoruz, ilerleyen süreçte cihazlarımızı artırarak Malatya’daki sıkıntıyı ortadan kaldırırız” şeklinde konuştu.