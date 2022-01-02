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Kamyonet akıntılı Boğaçayı’na düştü, mahsur kalan 3 kişi botla kurtarıldı

kamyonet akıntılı boğaçayı’na düştü, mahsur kalan 3 kişi botla kurtarıldı
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Antalya’da manzara izlerken toprak kayması sonucu araçlarıyla birlikte Boğaçayı’na düşüp akıntılı suda mahsur kalan biri kadın 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Molla Yusuf Mahallesi Boğaçayı’nda yaşandı. İsimleri öğrenilemeyen biri kadın 3 kişi, açık kasa kamyonetleriyle Boğaçayı kenarına gelip manzara izlemeye başladı. Bu sırada toprağın kayması sonucu kamyonet bir anda 1 metre yükseklikteki akıntılı çaya düştü. Geriye çıkamayan sürücü ve yanındakiler, suda araçlarıyla ilerleyip karşı kıyıya geçmeye çalıştı. Kıyıdan yaklaşık 10 metre uzaklıkta kamyonet çakılırken, araç içerisinde mahsur kalanlar 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi.

Botla kıyıya çıkartıldılar

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için operasyon hazırlığı yaptı. Suya giren ekipler, vatandaşları ilk olarak araçtan çıkartıp güvenli bölgeye aldı, ardından bota yardımıyla kıyıya çıkardı.

Sağlık durumları iyi olan vatandaşlar, yakınlarına ait başka bir araçla evlerine döndü. Çayda kalan kamyonet ise çekici yardımıyla sudan çıkartıldı.

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