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Anasayfa / Asayiş / Kamyon uçuruma yuvarlandı, alev aldı!

Kamyon uçuruma yuvarlandı, alev aldı!

Kamyon uçuruma yuvarlandı, alev aldı!
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Kamyon uçuruma yuvarlandı, alev aldı!

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada alev alan aracın sürücüsü yaralandı.

AW677526 02

Kaza, 10.00 sularında Akçadağ ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Levent-Hartut karayolu üzerinde seyir halinde olan Ali Rıza A. (55) yönetimindeki 02 AAK 554 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada alev alan aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak Malatya Eğim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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