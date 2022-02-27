kamyon tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’da seyir halindeki tomruk yüklü kamyona arkadan çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından bir saatlik çalışma sonucu çıkartıldı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Konya Antalya karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’dan Konya istikametine seyir halinde olan Kerim Edişmen idaresindeki 34 RV 3059 plakalı Mercedes marka kamyon, aynı yönde seyir halinde olan Duran K. idaresindeki 42 J 5294 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kamyonun sürücüsünün sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada tomruk yüklü kamyonda bulunan sürücü Duran K.’nın arkadaşı Murtaza K. de yaralandı. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri hurdaya dönen kamyonda sıkışan sürücünün cansız bedenini yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda bulunduğu yerden çıkarttı. Polis ekipleri karayolu üzerinde trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, olay yerindeki incelemelerin ardından kazada hayatını kaybeden kamyon sürücüsünün cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tomruk yüklü kamyon sürücüsü lastik patladı zannetti

Seydişehir’den Konya’ya tomruk taşıdığını belirten diğer kamyonun sürücüsü Duran K., “Ben yukarıdan inerek geliyordum. O sırada bir ses geldi. Ben lastik patladı zannettim. İndim ve arkaya gittiğimde kamyon arkadan çarpmış. Daha sonra polis, itfaiye, sağlık ekiplerini aradım” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.