KAMU MÜTEAHHİTLERİ TEDİRGİN!

“Müteahhit firmalarda ihalelere girmek istemiyor”

ŞÜKRAN MALKOÇ

İnşaat maliyetlerindeki yüksek artışlar, kamu müteahhitlerini neredeyse iflasın eşiğine getirdiğini ifade eden Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, “Kamu işerine girecek müteahhit sayısı çok ciddi bir şekilde azaldı. Çünkü öngörümüz geçtiğimiz yıllara oranla çok kötü, inşaat işi de uzun süreçli bir iş, maliyet artışının tedirginliğinden dolayı müteahhit firmalarda kendini riske atıp, ihalelere girmek istemiyor” dedi.

“MÜTEAHHİT BATMA NOKTASINA GELİYOR”

Artan inşaat maliyetleri karşısında kamu müteahhitlerinin iş bırakmak zorunda kaldığını belirten MİMDER Başkanı Bülbüloğlu, gerekli tedbirlerin alınmaması halinde projelerinin riske gireceği sonuç olarak hem sektörün hem de kamunun ciddi kayıplarla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu. Bülbüloğlu, “Herhangi bir kamu kurumunda iş alan müteahhidimiz fiyat farkı sözleşmesinde olmadığı ve fiyatlarda yüzde 400’lük bir artış yaşandığından dolayı maalesef batma noktasına geliyor ya da işi bırakmak zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı.

“BİZİM İÇİN KABUL EDİLEBİLİR BİR ARTIŞ DEĞİL”

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı inşaat maliyet endeksi verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,97 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 105,73 arttı. Bu oranı kabul etmediklerini vurgulayan Bülbüloğlu, “TÜİK’in açıkladığı yüzde 105’lik artış bizim için kabul edilebilir bir artış değil hatta bazı kalemlerde yüzde 400-450 oranında bir artış söz konusu. Tabii TÜİK hangi malzeme kaleminde yüzde 105 artışın olduğunu da belirtmemiş” diye konuştu.

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, inşaat sektöründe ciddi sıkıntıların yaşandığını dile getirdi. Bülbüloğlu, hem kamu kem de özel sektörde yapılan inşaatların artan maliyetler karşısında durma noktasına geldiğini ifade etti.

TÜİK RAKAMLARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

TÜİK, geçen yıla oranla inşaat malzemelerinde yüzde 105,73 arttı. Açıklanan bu rakamın gerçeği yansıtmadığını ifade eden Bülbüloğlu, “TÜİK verilerine göre yüzde 105 artmış olabilir ama gerçeğe baktığımızda yüzde 300 artış yaşandı diyebiliriz. Tabii TÜİK hangi malzeme kaleminde yüzde 105 artışın olduğunu da belirtmemiş. Geçtiğimiz yıl tonu 5 bin TL olan demirin bu yıl ki fiyatı 15-16 bin TL. Betona baktığımız zaman metreküpü 130 TL iken, şu anda 800-850 TL. Yani geçen yıla oranla en düşük malzemeye gelen zaman baktığımız zaman yüzde 300’ün altında değil bu durumu ortalama ile hesapladığımız zaman yüzde 300-400’lük bir artış var. TÜİK’in açıkladığı yüzde 105’lik artış bizim için kabul edilebilir bir artış değil hatta bazı kalemlerde yüzde 400-450 oranında bir artış söz konusu” açıklamasını yaptı.

“FAİZ KARARININ VATANDAŞLARA BİR FAYDASI OLMADI”

“Piyasanın durağanlaşmasıyla birlikte, inşaatlarımızı belirli bir ölçüde yavaşlattık çünkü talep yok” diyen Başkan Bülbüloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Meslektaşlarımız yeni projeleri askıya aldı. Şu anda yeni projelere başlamıyoruz. Çünkü konut yapmada da zorlanıyoruz, satmakta da zorlanıyoruz. Konut satışlarımız vatandaşın alım gücünün çok üstünde, bu nedenle konut satışında çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bu da inşaat üretimini yavaşlatıyor dolayısıyla bize bağlı olan 200-250 kalem sektördeki paydaşlarımızın işlerinin durmasına neden oluyor. İnşallah hükümetimiz tarafında maliyetlerin geriye dönmesi noktasında bir müdahale yapar. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın sektörümüzle alakalı yüzde 0.99’luk bir kredi açıklaması oldu. Fakat bunun ne sektöre ne de vatandaşlara bir faydası olmadı. Yapılan adım iyi niyetli bir adımdır ancak bizim buradaki talebimiz 0.99 faizlik talebinden daha fazla konut fiyatlarını ve maliyetlerini hangi ölçüde düşürebiliriz? Bunun araştırılması ve bunların konuşulması gerekiyor.”

“VATANDAŞ BANKADAN RET CEVABI ALIYOR”

Konut almaya gücü yeten vatandaşlara bankaların zorluk çıkardığını vurgulayan Bülbüloğlu, “Bugün baktığımızda 0.99 faiz oranıyla satış yapıyoruz ama bankaya gittiğimiz zaman vatanda, 600 bin liralık konut kredisine vatandaş başvurduğu zaman bankadan ret cevabı alıyor. Vatandaşın bankadaki kredi durumu iyi olsa dahi bankalarımız şu anda 0.99’luk krediyi vermeye imtina ediyor. Bu da sektörümüze çok ciddi darbe vuruyor. Yani vatandaşın konut almaya gücü yetse dahi maalesef kredi için gittiği bankadan ret cevabı alıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Kamu ihalelerinde yaşanan sıkıntıları anlatan Bülbüloğlu, “Bir müteahhit bir tüccar veya bir iş veren işini yarım bırakmak istemez. Ancak müteahhitlerin iş bırakması kamu işlerinde söz konusu. Biz aylardır hem konfederasyonumuz İMKON hem de yerelde biz MİMDER olarak, kamu müteahhitlerine fiyat farkı verilmesi, fiyat farkı verilemiyorsa tasfiye kararının çıkmasını talep ediyoruz. Çünkü geçtiğimiz yıl kamunun herhangi bir kurumunda iş alan müteahhidimiz fiyat farkı sözleşmesinde olmadığı ve fiyatlarda yüzde 400’lük bir artış yaşandığından dolayı maalesef batma noktasına geliyor ya da işi bırakmak zorunda kalıyor. Çünkü işi tamamlasa bütün sermayesini o işi yatırıp, çıkacak. Bundan dolayı da kamu işlerimiz yarım kalıyor. Hatta bunu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da tekrarları ‘ihalelere girecek müteahhit bulamıyoruz’ diye. Bu durum birçok ilde söz konusu maalesef kamu ihalelerine girecek müteahhit bulamıyoruz. Kamu işlerine girecek müteahhit sayısı çok ciddi bir şekilde azaldı. Çünkü öngörümüz geçtiğimiz yıllara oranla çok kötü, inşaat işi de uzun süreçli bir iş, maliyet artışının tedirginliğinden dolayı müteahhit firmalarda kendini riske atıp, ihalelere girmek istemiyor” dedi.