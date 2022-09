Kampanya yavaş ilerliyor; Polat ailesi tedirgin

“Korkuyoruz”

HÜSEYİN KOCAMAN

SMA TİP 1 hastası olan 13 aylık Eliz Lina Polat için bağış ve yardım toplamaya devam ettiklerini dile getiren Baba Oktay Polat, kampanyada hala yüzde 21’de olduklarını söyledi. Kampanyada çok fazla ilerleme kaydedemediklerini de belirten Polat, SMA’lı 2 bebeğin ölümünden sonra bebekleri için daha çok korktuklarını dile getirerek, “Her gün, her saat, her dakika, her saniye yüreğimiz ağzımızda. Gece gündüz bebeğimizin başında bekliyoruz. Bir bebeğin yaşama hakkı paraya bağlıyken, anne ve babanın buna tek başına gücü yetmezken, tek çaremiz iş adamları ve hayırseverler. Biz maddi ve manevi yardım istiyoruz” dedi.

6,5 aylıkken SMA TİP 1 teşhisi konan 13 aylık minik Eliz Lina için zaman daralırken, SMA hastası 2 çocuğun hayatını kaybetmesi, Polat ailesini paniğe sevk etti. Minik kızlarının bir an önce iyileşmesi için deyim yerindeyse kapı kapı dolaşarak yardım isteyen Polat ailesinin 30 bin lirayı nasıl bulacağı merak edilirken, bu konuda aile, yine iş insancıları ve yardımseverlerden destek bekliyor. Baba Oktay Polat, BUSABAH gazetesine konuşarak, Eliz Lina’nın son durumunu anlattı.

Eliz Lina’nın kampanyasında hala yüzde 21’de olduklarını dile getiren Polat, yardım toplayabilmek için sahada aktif olmaya çalıştıklarını söyledi.

“HAYIRSEVERLERİN YANINA GİDİYORUZ”

Güçleri yettikçe bağış toplamaya devam ettiklerini belirten Polat, “Sahaya kumbara dağıtımı yapıyor, hayırseverlerin yanına gidiyoruz. Gücümüz yettikçe bağış toplamaya çalışıyoruz. Sosyal medyada yayınlar açıyoruz. Mevcutta ve sahada yaptığımız şeyler bunlar. SMA’dan dolayı arka arkaya 2 bebeğimiz Malatya’da vefat etti. Bizlere mesajlar geldi ve ‘Sizlerin kampanyası bitti, siz hala neden kampanya yürütüyorsunuz’ diyorlar. Bu şekilde arayanlar da oldu. Biz de buna karşın sosyal medyada yayın yaptık. Bu mesajlara itibar edilmemesini söyledik. Şu anda kampanyamız hala devam ediyor” şeklinde konuştu.

“2 BEBEĞİMİZ YAŞAMINI YİTİRDİ”

SMA’lı bebeklerin ölmesini istemediklerini söyleyen Polat, “ Kampanyada çok fazla ilerleme sağlayamıyoruz. Bunun sebebini de bilemiyoruz. Bebeklerimizi tek tek kaybediyoruz. Bebeklerimizin saati, dakikası yok. Dün sağlıklı olan bebek, solunum ve ciğerlerinden dolayı hayatını kaybedebiliyor. Bu yüzden de 2 bebeğimiz yaşamını yitirdi. Aynı durumda olan bizim de bebeklerimiz var. Biz evladımızı kaybetmek istemiyoruz. Biz bebeğimizi kurtarmak için mücadele ediyoruz. İnsanlarımızın bu konuda biraz daha duyarlı olmasını ve bize maddi, manevi destekte bulunmalarını talep ediyoruz. Sadece bizi anlamalarını istiyoruz. Biz başka bir şey talep etmiyoruz. Evladımız ölmesin. 2 evladımızı kaybettik, bu hastalıktan başka evlatları kaybetmeyelim diye uğraşıyoruz. İnşallah sesimize kulak verirler” diye konuştu.

“GECE BEN, GÜNDÜZ ANNESİ YANINDA”

“Bu çocukların hayatının paraya bağlı olması ayrıca üzücü bir durum” diyen Polat, hayırseverlere çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

“Her gün, her saat, her dakika, her saniye yüreğimiz ağzımızda. Gece gündüz bebeğimizin başında bekliyoruz. Gece ben, gündüz annesi yanında. 2 bebeğimizi kaybettikten sonra daha çok korkuyoruz. Bir bebeğin yaşama hakkı paraya bağlıyken, anne ve babanın buna tek başına gücü yetmezken, tek çaremiz iş adamları ve hayırseverler. Biz maddi ve manevi yardım, destek bekliyoruz. Eşimle ben birer küçük esnafımız. Bizler işimizi, gücümüzü bıraktık. Evladımızın hayatını kurtarmak için sokak sokak kumbara, afiş dağıtıyoruz. İnsanlarımızın yaşadığımız bu korkunç sınavı görmezden gelmemesini istiyoruz. SMA’lı tüm çocuklara birere nefes olmalarını talep ediyoruz.”