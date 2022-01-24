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Kamp alanında mahsur kalan gençlerin imdadına yetiştiler

kamp alanında mahsur kalan gençlerin imdadına yetiştiler
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Kocaeli’de kamp yapan gençler, yoğun kar yağışı sebebiyle dağda mahsur kalınca yardımlarına ekipler koştu. Gençler bölgeden güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Kocaeli’nin Yuvacık bölgesinin üst kesimlerine kamp için giden gençler, yoğun kar yağışı sebebiyle zor anlar yaşadı. Gençler hemen Gölcük Belediyesi ekiplerine haber verdi. Harekete geçen ekipler, gençlerin kamp yaptığı alana giderek, güvenlik bir şekilde tahliye edildi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer gençlerin tahliyesi sırasında ekiplerden sık sık bilgi aldı.

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