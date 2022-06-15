Kamil Göksu adaylık gerekçesini açıkladı

Yeni Malatyaspor’da kulüp başkanlığına adaylık süreci işlerken Ankara’da yaşayan iş insanı Kamil Göksu kulüp başkanlığı için resmi başvuru yaptı. 8 yıldır Adil Gevrek yönetiminde Denetim Kurulu Başkanı olarak görev alan Kamil Göksu, adaylık gerekçesini sarı kırmızılı kulübün kapanacak olan transfer tahtasını ‘hukuki projelerle’ açmak olarak açıkladı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TFF 1. Lig’de mücadele verecek olan Yeni Malatyaspor’da gelecek hafta başkanlık seçimi heyecanı yaşanacak. Yönetime aday olduğunu açıklayan ve resmi başvuruda bulunan Kamil Göksu, “Biz zamanında çıktığımız noktada hareket ediyoruz. Bazı insanlar farklı farklı yaftalar yapıştırdılar. Ama bizim duruşumuz belli. O duruşta devam ediyoruz. Yola çıktığımız arkadaşlarımızla rastgele yola çıkmadık. Yasal olarak hakkımızı kullandık ve başvurumuzu yaptık. Bundan sonraki süreç nasıl işler, divan ve kongre delegelerinin vereceği karar gösterecek. İnsanların bu süreçte ne konuştuklarıyla ilgilenmiyorum. Ben tüzükteki yasal hakkımı kullandım” ifadeleriyle başkan adayı olduğunu açıkladı.

Ankara’da yaşayan delegelerin desteğini yanına aldığını aktaran Göksu, “Buradaki arkadaşlarımızla iki hafta önce toplantı yaptık. Onların imzalarını aldık. Her türlü desteği onlardan aldık. Bu konuda onlardan destek bulur muyuz, bulamaz mıyız? Şeklinde endişemiz yok. Önümüzdeki günlerde ailem ile birlikte Malatya’ya geleceğim. Seçim zamanı da eminim ki arkadaşlarımız da kongreye kendi imkanlarıyla geleceklerdir. Yönetim listemizi hazırladık. Arkadaşlarımız benden daha heyecanlılar. Yeni Malatyaspor menfaatine farklı bir gelişme olur mu? Bu saatten sonra olursa ne kadar yasal olur? Bunu bilemem” diye konuştu.

“DOLASIYLA ŞEHRİN GÜVENİNİ KAZANMAMIZ LAZIM”

Malatya’daki siyasilerle, belediye başkanlarıyla ve iş dünyasıyla istişare ettiklerini belirten Göksu, “Onların bize sadece tavsiyesi şu; Yeni Malatyaspor yönetimi güven kaybetmiştir. Kongrede seçilecek yönetimin, bu güveni tekrar kazandırırsa Yeni Malatyaspor tekrar ayağa kalkar. Yoksa biz 350- 400 milyon TL parayı hazırladık. O borçları kapatacağız. Böyle bir şey tabi ki söz konusu değil. Böyle bir adaylığımız da söz konusu değil. Tabi bir bütçe hazırladık. Bu bütçeyle ilk etapta çalışanların birikmiş borçlarını, esnaf borçlarını hepsini kapatacağız. Ama mali projelerimiz var. Borçları hukuki anlamda öteleyecek, hem spor hukuku konusunda deneyimli arkadaşlarla yola çıkıyoruz. Borçların yapılandırılarak ötelenip belli tedbirlerin alınması ve transfer döneminde tahtanın açılmasına katkı sunacak hukuki hazırlıkları yapıyoruz. İnsanlar bizleri acımasızca eleştiriyorlar ama kimsenin endişesi olmasın. Biz bunların hepsini hukuk çerçevesinde yapmaya çalışacağız. Dolasıyla şehrin güvenini kazanmamız lazım” şeklinde konuştu.

“İBRA EDEREK BAŞKAN ADAYI OLAMAZDIM”

Mali kongreye neden katılmadığını da açıklayan Kamil Göksu, “Başkan adayı olarak mali kongreye katılıp borçları ibra edip etmemem bir kere doğru değil. Ayrıca denetleme kurulu başkanıyım. Bu süreçte bende yeterli bilgi ve dokümana ulaşamadım. Bu rahatsızlığımızda buradan kaynaklandı. Gelecek, gidecek diye cevaplarla karşılaştık. Bu da bizi rahatsız etti. Bu şartlarda mali kongreye gelmemin anlam ifade etmediğini anlattım. Ve gelmedim. Orada da kimse ‘Denetleme kurulu raporu okunuyor, bu denetleme kurulu başkanı nerede?’ diye sormadı. Bu konu da Malatya’mız da çok bilinçli diyemem. Bugün ben o borçları ibra ederek başkan adayı olamazdım. Hazırlanan raporlar hakkında bir çalışma yapmadan imza aşamasına gidemezdim” ifadeleriyle mali tablonun yarım yamalak incelendiğini sözlerine ekledi.