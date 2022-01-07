DOLAR

13,8617$%0.07

EURO

15,7087%0.3

STERLİN

18,7881£%0.18

GRAM ALTIN

796,59%0,39

ÇEYREK ALTIN

1.294,00%-0,61

BİTCOİN

585003฿%0.1915

Öğle Vakti a 12:37
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kalpazanlara operasyon: 2 şüpheli yakalandı

Kalpazanlara operasyon: 2 şüpheli yakalandı

kalpazanlara operasyon: 2 şüpheli yakalandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, sahte para basarak piyasaya süren 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bulunan 3 akaryakıt istasyonundan sahte para ile akaryakıt alındığı yönündeki ihbarın üzerine harekete geçti. Ekipler, birçok ilde piyasaya sürülen aynı seri numaralı sahte paralarla, çalıntı kaydı bulunan iki araca yakıt alındığını tespit etti. Şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştiren ekipler, şüphelilerin ikametlerinde ve olayda kullanıldıkları araçlarda yaptıkları aramalar sonucu; 1 adet tabanca, 61 adet fişek, 6 adet sahte para ele geçirdi. Ekipler olayla ilgili olarak 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken şüphelilerin yasal işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Bahçelievler’de eşini sokak ortasında öldüren zanlı hakkında iddianame hazırlandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.