DOLAR

14,1449$% 0.36

EURO

15,7275% 0.01

STERLİN

18,9873£% 0.17

GRAM ALTIN

879,97%0,90

ÇEYREK ALTIN

1.432,00%0,21

BİTCOİN

614055฿%-1.28702

İkindi Vakti a 15:54
Malatya HAFİF YAĞMUR 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kalp krizine yenik düşen kıdemli astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizine yenik düşen kıdemli astsubay son yolculuğuna uğurlandı

kalp krizine yenik düşen kıdemli astsubay son yolculuğuna uğurlandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Muğla’nın Bodrum İlçe Garnizon Komutanlığında görev yapan ve kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Afyonkarahisarlı Kıdemli Astsubay Özgür Yoğun, Emirdağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Sabah, garnizondaki görevine gelmemesi üzerine odasına giden askerler, Özgür Yoğun’u hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde Özgür Yoğun’un hayatını kaybettiği anlaşıldı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından astsubayın cenazesi kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği öğrenildi. Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Özgür Yoğun’un geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Afyonkarahisarlı Kıdemli Astsubay Özgür Yoğun, memleketi Emirdağ ilçesi Yarıkkaya köyünde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Bolu’da köpekler hayvan barınağında ölüme terkedildi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.