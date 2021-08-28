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Anasayfa / Ekonomi / Kalorifer yakıtı satın alınacak

Kalorifer yakıtı satın alınacak

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Tcdd) 5. Bölge Satınalma Müdürlüğü kalorifer yakıtı satın alacağını duyurdu.

kalorifer yakıtı satın alınacak
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Kalorifer yakıtı satın alınacak.

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Tcdd) 5. Bölge Satınalma Müdürlüğü kalorifer yakıtı satın alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Tatvan Gar Aile Lojmanlarına 4 Nolu (Fuel Oil) Kalorifer Yakıtı Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

Aksoğan Tur

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