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Anasayfa / Ekonomi / Kalorifer Ateşçisi alım ilanı

Kalorifer Ateşçisi alım ilanı

Kalorifer Ateşçisi alım ilanı
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Giresun Üniversitesi Kalorifer Ateşçisi alım ilanı yayınladı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Giresun Üniversitesi Rektörlüğü bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Geçici İşçi statüsünde Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) alımı yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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