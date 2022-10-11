KALİTE OLMAYINCA

Erzurumspor karşısında yeni teknik adam ile çıkması bir reaksiyon yapar düşüncesi hepimizde vardı sanırım.

Ancak bizim gibi transfer tahtası kapalı olan Erzurumspor takımı kalite olarak bizden üç dört gömlek üstün.

Donsah ve Rahman gibi önemli oyuncunun bu kadroda olması kısmen takım olarak biraz daha umut veren görüntü verirdi.

Ancak takım genç ve aynı zamanda tecrübesiz. Mücadele var fakat bir yerde tamamen tecrübe ortaya çıkıyor.

Bir Eren Tozlu faktörü Erzurum ekibini galip getirdi. Evet değişim zamanı gelmişti ve geçiyordu.

Hasan Öze çare mi? Hep beraber göreceğiz. Genç ve tecrübesiz bir teknik adamdan şapkadan tavşan çıkartmasını beklememiz hayal.

Ancak önümüzdeki iki üç müsabaka sonra genel kanıya varırız. Ancak şimdilik teknik kadronun fazlada katkısının olduğunu söyleyemeyiz.

En önemli gelişme Hasan Özer’in ekibi ile başlaması Evet bir iki idman tek başına sahada olduğunu görünce açıkçası bende eleştirdim.

Fakat ekibi ile devam etmesi en doğru görüntü ve karar. Sonuç olarak işimiz hayli zor.

Mücadele verilecek tabi ki fakat insanlara hayal satmak yanlış.

Görüntü olarak ligin en zayıf ekibiyiz. Bu takım ligde kalırsa bence şampiyon olmuş kadar değerli iş olur.

Fakat mucize gerekli.