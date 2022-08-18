Kale’de yol çizgi çalışmalarına devam

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Malatya genelinde yapımı tamamlanan yollarda trafik işaretleme çalışmalarının yanı sıra özellikle sürücülerin güvenli bir ulaşım imkânına kavuşmalarını sağlamak amacıyla yol çizgi çalışmalarına da devam ediliyor.

Sürdürülen çalışmalar kapsamında daha önce Hekimhan ilçesinde yatay ve düşey işaretleme çalışmaları ile yol çizgi çalışmalarının tamamlandığı, şu anda da ekiplerin Kale ilçesinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdükleri bildirildi.

Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanı Abdullah Adanur, “Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanı üzerinde olan yollarda, sürücülerin güvenli ulaşım ve erişimlerinin sağlanması, ayrıca can ve mallarının korunması amacıyla başlatmış olduğumuz çalışmalar kapsamında Hekimhan ilçemizde yatay ve düşey işaretleme çalışmalarını tamamladık. 2022 yılı iş planı ve programı kapsamında şu anda Kale ilçemizde yatay ve düşey işaretleme çalışmalarına devam ediyoruz” dedi.

Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürü Hasan Şişman da Kale ilçesinde çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğü belirtilerek, “Kale ilçemizde daha önce Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Dairesi tarafından asfalt serim çalışmalarının tamamlandığı grup yollarında bizler de trafik işaretleme ve yol çizgi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asfalt serim çalışmalarının tamamlandığı; Çanakçı Grup yolunda 5 bin 300 metre uzunluğunda, Tepebaşı Grup yolunda 8 bin 400 metre uzunluğunda ve Mahmut Dursun grup yolunda da 3000 metre uzunluğunda olmak üzere toplam 16.700 metre uzunluğunda yol çizgi çalışmasını tamamladık. Ayrıca aynı güzergahta 15 adet de figür çalışması yaptık ve çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu. (Bülten)