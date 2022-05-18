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Kale’de Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği

Kale’de Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği
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Kale’de Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği

Malatya’nın Kale ilçesinde 15-21 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası nedeniyle Kale ilçesinde bir dizi etkinlik düzenlendi. Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Kale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ortak yapılan organizasyon ile Kale Kapaz (Bayrak Tepe) bölgesinde doğa yürüyüşü, uçurtma şenliği ve çevre temizliği yapıldı. Güneşli ve temiz hava eşliğinde doğa yürüyüşü yaparak doyasıya uçurtma uçuran öğrenciler, halaylar çekip açık havada gönüllerince eğlendiler. İlçe Jandarma ekipleri öğrencilerin uçurtma şenliğine ortak olup, öğrenciler ile birlikte uçurtma uçurup gençlerle beraber halay çektiler. (iha)

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