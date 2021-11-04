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Kale’de Bilim Fuarı Açıldı

Malatya’nın Kale İlçesi’nde bilim fuarı açılarak, öğrenciler eserlerini tanıttı.

kale’de bilim fuarı açıldı
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Kale’de Bilim Fuarı Açıldı

Malatya’nın Kale İlçesi’nde bilim fuarı açılarak, öğrenciler eserlerini tanıttı.

Kale İlçesi İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirilen fuar için açılış töreni düzenlendi.

Bilim fuarı açılışına, Kaymakam Abdulselam Bıçak, Belediye Başkanı Murat Koca, bazı daire müdürleri, okul müdür ve yöneticileri, veliler ile öğrenciler katıldı. Yetkililer, 20 araştırma, inceleme projesinin yer aldığı fuarda stantları gezerek öğrencilerden projelerle ilgili bilgi aldı.

Öğrenciler eserlerini tanıttığı bilim fuarı 4 Kasım Perşembe akşamına kadar gezilebilecek. (İHA)

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