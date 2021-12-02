“Kale, ilçe merkezine kavuşacak”

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya’nın Kale ilçesinin henüz düzenli bir ilçe merkezinin olmaması nedeniyle Kale’de 130 hektarlık alan imara açılarak, yeni ve düzenli bir ilçe merkezi yapılması hedefleniyor. Kale’de başlatılan imar çalışmalarıyla alakalı değerlendirmede bulunana Kale Belediye Başkanı Murat Koca, “İmar bizim için en büyük sorundu. Alt yapısını hazırladık. Önümüzdeki yıllarda Kale ilçe merkezine kavuşacak” dedi.

Uzun zamandan bu yana bir merkezi olmayan ve Türkiye’de merkezi olmayan tek ilçe konumunda olan Kale, adım adım merkezine kavuşuyor. Düztarla, Mahmutdursun, Bağlıca, Üçdeğirmen ve Dedeköy mahallelerinde yaklaşık 130 hektarlık alanın ilçede merkez oluşturmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen görüşler doğrultusunda hazırlatılan Kale ilçesi 1/5000 ölçekli ilave Revizyon Nazım İmar Planı mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin imar planı revizyonu geçtiğimiz aylarda meclisten geçerek onaylatılmış, alınan kararın ardından çalışmalara başlanmıştı.

Ancak imar çalışmaları başladığında Kale ilçesinde yaşayan bir grup vatandaş çalışmalara itiraz etmiş, konuyla alakalı hem yerel hem de ulusal basına bazı açıklamalarda bulunmuştu. Bu duruma açıklık getiren Başkan Koca, ilçede sadece bir muhtarın itiraz ettiğini, itirazın nedeninin de şahsi bir mesele olduğunu öne sürdü.

“EVRAK İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR”

“Göreve geldiğimiz günden beri hedeflerimiz ve projelerimiz vardı. Çok şükür bu projelerinde yüzde 90’ını başardık” diyen Koca, sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim en büyük problemimiz bir ilçe merkezimizin olmayışıydı. Ama şimdi yaklaşık 2 bin dönümlük alan imara açıldı. İlçe merkezimiz şu an 1/5000, 1/1000’lik planlarımız Büyükşehir Belediyesince onaylandı. Şu anda ufak tefek askı süreçleri devam ediyor. Önümüzdeki yıl yeni yollarımızı, çarşı, pazarı açarak, ilçe merkezimizi görünür hale getireceğiz. Tabii şimdilik gözle görülen bir şey yok ve evrak işlemleri devam ediyor. Alt yapısını hazırladık. Önümüzdeki yıllarda Kale ilçe merkezine kavuşacak. İlçe merkezi oluştuktan sonra gençlerimiz Malatya Merkeze veya İstanbul’a gitmek zorunda kalmayacaktır. Kendi ilçesinde kendi memleketinde iş yerini açıp, ticaretle uğraşabilecektir. İmar bizim için en büyük sorundu. Bununla alakalı da bakanlarımız, vekillerimiz de çok yardımcı oldular. Hepsine çok teşekkür ederim. Onların da destekleri sayesinde bugünlere kadar geldik.”

“BUNA MÜSAADE ETMEZDİM”

Kale ilçesine yapılan imar çalışmalarıyla alakalı detaylı bilgiler aktaran Belediye Başkanı Koca, “Bizim hem kapımız hem de telefonlarımız 24 saat vatandaşlarımıza açık. Biri de gelip diyemez ki ‘belediyeye geldim de enimle görüşmediler’ hakikaten kim geldiyse biz herkesle görüştük. Sadece imar konusu gündeme geldiğinde sadece bir muhtar, sorun çıkarmıştı. O da şahsi meselelerinden dolayı itirazları vardı. O süreçte de ben korona hastasıydım ve Hasan Çalık Hastanesinde tedavi altındaydım. Bir on gün boşluk oluşunca onlarda bunu fırsat bildi. Yoksa ben buna müsaade etmezdim, sorunu konuşarak çözerdim. Sonra bu konuyu Sözcü Gazetesi, Kale CHP ilçe başkanlığı Kale’ye kadar gelip, bunları örgütledi. ‘Kale’de 10 binlerce ağaç kesiliyor’ dediler ama Kale’yi toplasan 10 bin ağaç etmez. Bir de imara açılan alanda ağaç bile yok denecek kadar az. Bir de zaten buralar yapılaşmış yerler. İmara açılan yer, mevcut belediye başkanlığının, kaymakamlığın, müftülüğün, jandarmanın ve hastanenin bulunduğu yerdi. Aslında buralar zaten imara açıktı biz sadece arada kalan boşlukları doldurduk. Bakıldığı zaman biz imar bütünlüğünü sağladık. Olmayan bir şeyi biz yapmadık. Önceki imar alanı bin 200 dönümdü ama uzun ince kullanışsızdı. Biz de 770 dönüm ilavesini yaptık. Çalışmamızı revize ettik. İmara itiraz edenlerin çoğu artık bize çalışmanın ne zaman tamamlanacağını soruyor” dedi.