Kaldırımlar otopark mı?

Malatya’da o kadar çok problem var ki, bunlardan sadece bir tanesini dile getirmek istiyorum. Bu sorun bana göre öyle büyük bir sorun ki, belki bu sorun insan hayatına bile neden olabilir. Bu sorun kaldırımlara pervasızca park edilen araçlar. Sanki Malatya’da otopark yok gibi, aracı olan aracını kaldırıma park ediyor. Maalesef yetkililer de buna sesini çıkartmıyor. Ben buna anlam veremiyorum. Bu sorun belki trafik polisini ilgilendirmiyor ama zabıtalar ne yapıyor ben çok merak ediyorum. Özellikle Dörtyol mevkiinde bu sorun çok fazla. Neredeyse kaldırımlar otopark olmuş durumda. Araçların arasında geçmek zorunda kalıyor insanlar. Araçların arasında geçmek istemeyenler de yollarda yürümek zorunda kalıyor.

Peki, kaldırım dururken, yoldan yürümek zorunda kalan bir kişi kaza geçirse ve hayatını kaybetse bunun cezasını kim çekecek, kim suçlu olacak? Ölen kişi mi, şoför mü yoksa zabıta ekipleri mi? Bence bunun sorumlusu zabıta ekipleri ve araçlarını kaldırma park eden çok düşünceli şoförler. Çünkü zabıta ekipleri işlerini tam anlamıyla yapmıyor, şoförler ise bencilce hareket edip araçlarını kaldırımlara park ediyor. Kaldırımlar araç parkı için değil, yayaların geçişi için yapıldığını birileri artık yüksek sesle hem ilgililere hem de vatandaşlara anlatmalı.

Defalarca bu konuyla alakalı arkadaşlarımız haber yapsa da neden hala bir önlem alınamıyor, bu da ayrıca sorulması gereken bir soru. Bizler artık araçsız bir kaldırım istiyoruz. Kaldırımlarda rahatça yürümek istiyoruz. “Kaldırımlarda yürürken burası bir otopark mı yoksa kaldırım mı?” düzencesine kapılmak istemiyoruz. Daha önemlisi kaldırımdaki araçlardan dolayı yola geçip, pervasız bir sürücünün arabasının altında kalıp ölmek istemiyoruz. Lütfen artık bu soruna bir çözüm bulun. 2023 yılına girdik ama hala aynı sorunlar devam ediyor. Bu sorunlarla bu yılı geçirmek istemiyoruz.