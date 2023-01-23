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Anasayfa / Ekonomi / Kalaylı, yeniden başkan seçildi

Kalaylı, yeniden başkan seçildi

Kalaylı, yeniden başkan seçildi
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Malatya’nın Hekimhan İlçesi Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) genel kurulunda Mehmet Kalaylı, yeniden başkanlığa seçildi.
Seçime tek aday olarak giren eski başkan Mehmet Kalaylı, yeniden başkan seçildi.

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Seçim sonucunda yeni yönetim kurulu, Mehmet Kalaylı, Ömer Karademir, Kemal Kurt, Vedat Altıkulaç ve Nihat Tunç’tan oluşurken, Denetim Kurulu ise Durmuş Göğebakan ve Rahmi Altuntaş’tan meydana geldi.

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Programa, Malatya ESKKK Başkanı Ali Evren ve üyeler katıldı.

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