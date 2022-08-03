Kahtalı’dan Malatya Ticaret Borsası’na ziyaret

“BU YIL KAYISIDAN 375 MİLYON DOLAR GELİR ELDE ETTİK”

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Ak Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı Malatya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Ziyarette kayısının Malatya ve ülke ekonomisine olan katkılarından bahseden Kahtalı, hububat sektöründe devletin çiftçi ve üreticileri korumak için yaptığı çalışmalar ve sunduğu destekler hakkında açıklamalarda bulundu.

İHRACAT SERÜVENİ SONLANDI

Malatya Ticaret Borsası Müdürü Ramazan Özcan, ziyaretinden dolayı Ak Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı’ya teşekkür ederek 2021-2022 yılı sezonu olarak adlandırdıkları 12 aylık ihracat serüvenlerini sonlandırdıklarını ifade etti. Özcan, Kahtalı ile birlikte kayısıdan elde edilen geliri kamuoyu ile paylaşmak ve hayvancılık ile hububat sektöründe yaşanan sıkıntılar konusunda istişare yapmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Malatya AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mahmut Boyraz’da, Ticaret Borsasının Ramazan Özcan ve yönetim ekibi ile birlikte yeni bir vizyon kazandığını dile getirerek bu yıl kayısı ve hububat üretiminde verim yüksekliği olduğunu ve fiyatlarıyla çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü vurguladı.

“BORSAMIZ MALATYA’MIZA LİSANSLI DEPO KAZANDIRDI”

Kahtalı, “ Kayısı borsası son 3 yıllık serüveninde yapmış olduğu çalışmalarda çok önemli bir değer olan lisanslı depoyu Malatya’mıza kazandırdı. Hatırlayacağınız üzere önceki yıllarda Tarım Bakanımız ihraç ürünü sarı kayısıya 21 TL, gün kurusuna 23 TL olarak fiyat açıklamasında bulunmuştu. Açıkladığı günün ertesinde ise ürün fiyatı direkt 30 liraya çıkan bir seviyeyi yakaladı. Toprak Mahsulleri Ofisi artık Malatya’da kayısıyı sahipsiz bırakmayacağını göstermiş oldu.” şeklinde konuştu.

“375 MİLYON DOLAR GELİR ELDE ETTİK”

2022 yılı kayısı sezonunu başarılı bir şekilde tamamladıklarını dile getiren Kahtalı,”Bu yıl kayısımız açısından çok bereketli bir yıl oldu. Yaklaşık 80 bin 720 ton ürün ihracatı gerçekleştirerek, 375 milyon dolar gelir elde ettik. Bu gelir sadece Malatyalı çiftçilerimize ve üreticilerimize değil tüm Türkiye’ye katkı sağlıyor. 375 milyon dolar demek ülkemize bir kaynak aktarımı demek ve bunun ihracatı ile ilgili herhangi bir ithal ürünümüz de yok tamamı milli, kendi ürettiğimiz ürünlerden oluşuyor.” dedi.

25 MİLYON TON BUĞDAY TÜRKİYE’DEN GEÇECEK

Türkiye’nin önemli süreçlerden geçtiğini ve sıkıntılı günleri geride bıraktığını ifade eden Kahtalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalara da değindi. “Cumhurbaşkanımız, vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek çok önemli açıklamalarda bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza vermiş olduğu talimatla ilk defa ev sahibi olacak vatandaşlarımıza kolaylık sağlanacak. 25 milyon ton buğdayın Dünya sevkiyatının gerçekleşebilmesi için Türkiye’nin oluşturduğu koridordan yararlanılacak. Türkiye artık Dünya’da söz sahibi olan bir ülke oldu.” ifadelerini kullandı.