Kahtalı: Keşke bizi yönlendirebilselerdi

SİNEM HATUN DAVUT

EYT ile ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, toplumun bir beklentisine cevap verdiklerini ve hak sahiplerine haklarını teslim ettiklerini kaydetti. “Muhalefetin biz ortaya istiyoruz, iktidar yapıyor, aslında bu bizim başarımızdır” sözleri hakkında da konuşan Kahtalı, “Muhalefet önce kendi içindeki sorunlarını halletsin. Devlet yönetmek herkesin işi değildir. Bugüne kadar hiçbir şekilde devlet yönetmediler. Maalesef devletin ‘D’sini dahi bilmeyen bir muhalefet var. Keşke karşımızda aklı başında bir muhalefet olsaydı da bizi yönlendirebilselerdi” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın bu düzenlemeden yararlanacağını kaydetti. BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulunan Kahtalı, EYT’nin uzun süre tartışılan bir konu olduğunu söyledi.

“EMEKLİ OLANLAR ÇALIŞMA İMKÂNI DA BULACAK”

“EYT’de hepimizin beklentisi üzerinde bir düzenleme çıktı” diyen Kahtalı, şunları kaydetti:

“EYT’de belirli bir yaş haddi olabilir, belirli bir süre olabilir diye bekliyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımız 1999 yılı öncesinde o günkü kanunla işe girenlerin hakkının teslimini gerçekleştirdi. Daha önce de nema konuları vardı. Bunlar insanlarımızın hatırlayamayacağı şeyler ama Cumhurbaşkanımız nema hak sahiplerine de bu hakları teslim etmişti. Akabinde Emeklilikte Yaşa Takılanların hak kayıplarının giderilmesi noktasında Cumhurbaşkanımız büyük bir öz veride bulundu ve çalışanlarımızın haklarını teslim etti. Kamuoyunda çok büyük bir memnuniyet var. Şu anda bizleri arayanlar bu konuda fikirlerini beyan ediyorlar ve bundan çok mutlu olduklarını söylüyorlar. Ayrıca EYT’den emekli olanlar hem çalışma imkânına kavuşacaklar hem de emekli maaşlarını alacaklar. Bu da bizim için önemli. Bununla beraber esnaf olan vatandaşlarımızın emekli olmasıyla beraber prim ödemeleri de bitmiş olacak. Bu da onlar için bir avantaj olacak. Aylık yatırdıkları 2,5-3 bin liralık primleri de yatırmayacaklar ve üste de emekli maaşlarını alacaklar. Kamuoyunda bunun verdiği bir memnuniyet var. EYT meselesi toplamda 6 milyonu ilgilendiren bir mesele. 1999 yılı öncesinde işe giren ve o günkü gün sayısını dolduran tüm vatandaşlarımız bundan faydalanacak. 1999’dan sonra işe girenler için de o günkü kanun neyse o kanunun şartları uygulanacak. Bundan herhangi bir değişiklik olmayacak. Çünkü en verimli çağındaki insanların emekli olması doğru değil. Bu nedenle emekli olan vatandaşlarımızın da tekrar ekonomiye katkı sunsunlar diye çalışmalarına devam etme serbesiyeti getirdik ki, onların tecrübelerinden faydalanabilelim. 2000 yılından sonra işi başlayanlar için bir düzenleme olmayacak.”

“ÖNEMLİ BİR ADIM ATILMIŞ OLDU”

Hükümetin seçim yatırımı için EYT düzenlemesi yaptığıyla ilgili iddiaları yanıtlayan Kahtalı, “Seçim yatırımı için biz hiçbir zaman hiçbir uygulamayı yapmadık. Toplumun beklentisi neyse, biz toplumun beklentilerine cevap verdik ve hak sahibi ise haklarını teslim ettik. İşte burada bir hak kaybı vardı. Türkiye’nin ekonomik şartları bugün daha iyi noktalara geldiği ve bizim de bu yükü kaldırabileceğimize inandığımız için hak kayıplarını da gidermiş bulunuyoruz. Seçimle bunun hiçbir alakası yok. Cumhurbaşkanımız devletin ve milletin menfaati neyse hep o yönde hareket etti. Bu anlamda hak kaybının giderilmesi konusunda önemli bir adım atılmış oldu. Cumhurbaşkanımızdan yaş haddi olmasın istemiştik. Belirli bir yaşı geçsinler ondan sonra emekli olsunlar gibi şeyler söylendi ama bütün milletvekili arkadaşlarımız da, Cumhurbaşkanımız da o günkü kanun neyse aynısı uygulansın diye karar verdi” ifadelerini kullandı.

“HERHANGİ BİR PARA SORUNUMUZ YOK”

“Hükümet EYT’nin getireceği sonucun altında kalkamaz” söylentilerini de değerlendiren Kahtalı, “Muhalefetin anlayışı bu. ‘Yaparsın, niye yaptın? Yapmazsın, niye yapmadın?’ derler. Şimdi biz Allah’a şükürler olsun 20 yıldır ülkemizi Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti iktidarları olarak idare ediyoruz. Bizim şu anda herhangi bir para sorunumuz yok. Ekonomik olarak bir sıkıntımız bulunmuyor. 31 milyonun üzerinde çalışanı bulunan bir ülkeyiz. Sosyal anlamda da büyük yatırımlar yapabilen bir ülkeyiz. Şu anda dünyadaki olumsuz olarak ne varsa bunların yönetimini biz idare ediyoruz. Ukrayna-Rusya Savaşı’nda 2 devletin görüşmesini, savaşın bitmesi noktasındaki gayretlerimizi, Avrupa’nın enerji krizi yaşamaması için enerji koridorlarının Türkiye’nin üzerinden geçiyor olması, gıda koridorlarının bizim üzerimizden yapılıyor olması çok kıymetli şeyler. Keşfettiğimiz doğal gaz rezervleri, enerji rezervleri bir trilyon dolarlık. Şubat ve mart ayından sonra da bunlar kullanılmaya başlanacak. Bundan dolayı Türkiye artık eski Türkiye değil, Türkiye büyük bir ülke. İhracatı 350 milyar doların üzerinde olan bir ülke. Öyle gelir endişesi olan bir ülke değil. Terörü bitirmiş olan bir ülke. Kendi kaynaklarını, kendi enerjisini vatandaşına harcayabilir konumda olan bir ülke. ‘EYT’nin yükünü kaldıramaz’ diyenler sadece insanların kafalarına sorun varmış gibi göstermeye çalışanlardır. Ama vatandaşlarımız bunu çok yakından biliyor. O kadar çok memnuniyet telefonu aldık ki, bunu anlatamam. Vatandaşımızın mutlu olması dolayısıyla bizi de mutlu ediyor” diye konuştu.

“VATANDAŞLARIMIZIN HAKKINI TESLİM ETTİK”

‘Muhalefetin biz ortaya istiyoruz, iktidar yapıyor, aslında bu bizim başarımızdır’ sözleri hakkında da konuşan Kahtalı, “Muhalefet önce kendi içindeki sorunlarını halletsin. Devlet yönetmek herkesin işi değildir. Bugüne kadar hiçbir şekilde devlet yönetmediler. Maalesef devletin ‘D’sini dahi bilmeyen bir muhalefet var. Keşke karşımızda aklı başında bir muhalefet olsaydı da bizi yönlendirebilselerdi. Biz burada hak kaybı bulunan vatandaşlarımızın hakkını teslim ettik. Bunun muhalefetle hiçbir ilgisi yok. Biz bugüne kadar milletimiz ne istediyse onu yaptık, bundan sonra da bunu yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.