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Anasayfa / Asayiş / Kahta’da market denetimi

Kahta’da market denetimi

kahta’da market denetimi
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Malatya’nın Darende İlçesi’ndeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik stokçuluk, fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı.

Kaymakam Ökkeş Sefa Türkoğlu, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeli ve Belediye Zabıta ekibi ile birlikte ilçedeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik stokçuluk, fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Denetimlerde, stokçuluk, KDV indirimi, etiket-fiyat, son kullanma tarihi ve depo kontrolleri yapıldı.

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