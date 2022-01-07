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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
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Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Başlatılan iki ayrı operasyonda A.H., B.K., M.H., A.B., M.H. ve H.H. isimli şüpheliler, uyuşturucu alışverişi esnasında maddelerle birlikte yakalandı. Paketlenmiş halde çeşitli uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüphelinin ikametlerinde operasyonda yakalanan uyuşturucu maddelerin devamı olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Yakalanan 6 şüpheli uyuşturucu madde ticareti suç şüphesi ile sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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