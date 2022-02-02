kahramanmaraş’ta tarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltı

13,4861$%0.81
15,2621€%1.07
18,3265£%1.17
783,54%1,13
1.273,00%1,09
505570฿%-2.98815
Kahramanmaraş’ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi objeler ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pazarcık ilçesi Ördekdede Mahallesi’ndeki Y.M. (37 ) ve K.M.’nin (44 ) evinde arama yaptı. Yapılan aramada 216 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke, 42 adet obje, 1 adet mühür, 1 adet detektör ele geçirildi. Olayla ilgili Y.M. gözaltına alınırken K.M. ise serbest bırakıldı.
Dur ihtarına uymayan otomobil polis motosikletine çarptı: 2 polis yaralı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.