DOLAR

13,8412$%1.24

EURO

15,6985%1.16

STERLİN

18,8388£%1.32

GRAM ALTIN

797,07%0,29

ÇEYREK ALTIN

1.288,00%0,00

BİTCOİN

597994฿%-3.54433

İmsak Vakti a 06:10
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kahramanmaraş’ta pitbull köpeğin sahibine para cezası

Kahramanmaraş’ta pitbull köpeğin sahibine para cezası

kahramanmaraş’ta pitbull köpeğin sahibine para cezası
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Kahramanmaraş’ta pitbull cinsi köpeğin çevreye ve yoldan geçen insanlara rahatsızlık verdiği iddiasıyla köpeğin sahibine 14 bin 982 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesi’nde ikamet eden M.A. (60) isimli şahsın kimliksiz pitbull cinsi köpek beslediği, çevreye ve yoldan geçen vatandaşlara rahatsızlık verdiği iddiası ve ihbarı üzerine ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Jandarma önleyici kuvvet ekiplerinin çalışmasında tespit edilen köpeğin sahibine, kanunun 14-L maddesi gereğince 14 bin 982 lira idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekipleri, köpeği Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim etti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Kuyumcuları dolandıran şüphelilerden 2’si tutuklandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.