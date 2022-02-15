kahramanmaraş’ta kablo hırsızları yakalandı

Kahramanmaraş’ta durdurulan otomobildeki kabloların çalıntı olduğunun anlaşılması üzerine araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Andırın İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, müşterek yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada, 38 metre bakır kablo, 1 adet tel kesme makası, 2 adet bıçak, 1 adet budama makası, 2 adet pense, 4 adet tornavida, 3 adet eldiven, 1 adet tahta sopa ele geçirildi. Olayla ilgili, OYİT ve JASAT (Suç Araştırma Timi) ile birlikte yapılan araştırmada Andırın ilçesi Arıklar Mahallesi’nde 100 metre bakır kablonun 50 metresini çalan diğer 50 metresine zarar veren olayın, aynı bölgeden 150 metre uzunluğundaki bakır kabloyu çalan ve ayrıca 80 metre bakır kablonun çalınması olayının failleri oldukları tespit edildi. Olayla ilgili, Y.G.(35), Y.D.(33) ve C.K.(20) gözaltına alındı.